Arka Sokaklar'daki ayrılığı ciğerleri parçalamıştı! Yüsra Geyik Camdaki Kız'la üzerine yapışan Zeliş rolünü silecek

Arka Sokaklar'daki ayrılığı ciğerleri parçalamıştı! Yüsra Geyik Camdaki Kız'da üzerine yapışan Zeliş rolünü silecek. Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş rolüne hayat veren Yüsra Geyik geçen sezon diziden ayrılarak izleyicileri kahretmişti. Bir süredir kendisine gelen teklifleri değerlendiren güzel oyuncu nihayet kararını verdi ve Camdaki Kız dizisinde karar kıldı. Yüsra Geyik'in diziye katılacağı bölüm ise bu akşam belli oldu. Yüsra Geyik'in de yer aldığı Camdaki Kız 20. bölüm fragmanı yayınlandı ve ünlü isim fragmanda dikkatleri tamamen üzerine çekti. Dizi yeni bölümüyle gelecek hafta perşembe günü heyecan yaratacak.

YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

Arka Sokaklar dizisinden geçen sezon ayrılma kararı alan Yüsra Geyik'in yeni projesi hayranlarının en merak ettiği konulardan birisiydi.