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    • Magazin
    • 13.11.2021 21:55
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    • 13.11.2021 21:55
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    Arka Sokaklar'daki ayrılığı ciğerleri parçalamıştı! Yüsra Geyik Camdaki Kız'la üzerine yapışan Zeliş rolünü silecek

    Yıllarca oynadığı Arka Sokaklar dizisinden geçen sezon ayrılma kararı alan Yüsra Geyik'in yeni projesi hayranlarının en merak ettiği konulardan birisiydi. Bu sorunun yanıtı bu akşam yayınlanan Camdaki Kız 20. bölüm fragmanıyla ortaya çıktı. Zeliş karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmayı başaran güzel oyuncu Yüsra Geyik'in yeni adresi Camdaki Kız oldu. Ünlü oyuncu dizide Hayri'nin (Cihangir Ceyhan) mahallesinde yaşayan Zeliha karakteriyle yine izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Yüsra Geyik'in de yer aldığı 20. bölümüyle 18 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00'de izleyicilerini ağırlayacak.

    takvim.com.tr
    Yüsra Geyik’in yeni adresi belli oldu!

    Arka Sokaklar'daki ayrılığı ciğerleri parçalamıştı! Yüsra Geyik Camdaki Kız'da üzerine yapışan Zeliş rolünü silecek. Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş rolüne hayat veren Yüsra Geyik geçen sezon diziden ayrılarak izleyicileri kahretmişti. Bir süredir kendisine gelen teklifleri değerlendiren güzel oyuncu nihayet kararını verdi ve Camdaki Kız dizisinde karar kıldı. Yüsra Geyik'in diziye katılacağı bölüm ise bu akşam belli oldu. Yüsra Geyik'in de yer aldığı Camdaki Kız 20. bölüm fragmanı yayınlandı ve ünlü isim fragmanda dikkatleri tamamen üzerine çekti. Dizi yeni bölümüyle gelecek hafta perşembe günü heyecan yaratacak.

    YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

    Arka Sokaklar dizisinden geçen sezon ayrılma kararı alan Yüsra Geyik'in yeni projesi hayranlarının en merak ettiği konulardan birisiydi.

    Bu sorunun yanıtı bu akşam yayınlanan Camdaki Kız 20. bölüm fragmanıyla ortaya çıktı. Zeliş karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmayı başaran güzel oyuncu Yüsra Geyik'in yeni adresi Camdaki Kız oldu.

    Ünlü oyuncu dizide Hayri'nin (Cihangir Ceyhan) mahallesinde yaşayan Zeliha karakteriyle yine izleyici karşısında olacak.

        Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Yüsra Geyik'in de yer aldığı 20. bölümüyle 18 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00'de izleyicilerini ağırlayacak.

        YÜSRA GEYİK KİMDİR?

        Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı.

        Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı. Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı.
            Gol olduk yağdık!
            Haberler Magazin Arka Sokaklar'daki ayrılığı ciğerleri parçalamıştı! Yüsra Geyik Camdaki Kız'la üzerine yapışan Zeliş rolünü silecek
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