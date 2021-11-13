Acun Ilıcalı bu isimden vazgeçmiyor! İkinci kez teklif götürüldü Kırmızı Oda'ya katılan katılana! Müzik dışında oyunculukta da adından söz ettiren Emre Altuğ yeni projesiyle çok konuşulacak. Güldür Güldür Show'dan flaş bir kararla ayrılan ünlü isim son olarak Acun Ilıcalı tarafından kurulan Exxen isimli platformdaki Sihirli Annem dizisinde rol almıştı. Bu sezon pek çok ismi kadrosuna katan Kırmızı Oda dizisi konuk oyuncu olarak Emre Altuğ ile el sıkıştı. Bu gelişmenin hemen arkasından sosyal medya hesabından hikaye paylaşan Emre Altuğ fotoğrafın hemen altına "Yeni bir set, sürpriz" notunu iliştirdi. Kırmızı Oda'da heyecan yine dorukta olacak.

BOMBA TRANSFER

Cuma akşamlarının en çok takip edilen yapımlarından birisi olan Kırmızı Oda geçen sezon yaşadığı oyuncu vedalarının ardından kadrosuna hemen yeni isimlerle takviye yaptı.