İnanılır gibi değil! Masterchef Danilo Zanna'nın 'Dalgalar'ı da çalıntı çıktı hem de milyonların önünde! Hasan Biltekin'den sonra... Masterchef'te ikinci bir çalıntı tabak iddiası daha. Geçtiğimiz günlerde Hasan Biltekin'in yaptığı, Danilo Zanna'nın bayıla bayıla kaşık attığı tabak alelade çalıntı çıkmıştı. Hatta Danilo Zanna gibi bir şefin bunu kaçırmasının imkansız olduğu ve Hasan'a torpil yapıldığı iddia edilmişti. Bu kez kaşık atan taraf olan Danilo Zanna fena patladı. İddialara göre onun da tabağı çalıntı.
Hasan'ın tabağına övgüler yağdıran Danilo Şef; "Tabaklama çok özeldi. Yaptığın tütsüleme çok özel bir dokunuş oldu. Çok başarılı bir tabaktı. Şimdiye kadar yaptığın en özel tabak ve tam bir şef tabağı. 3 yılda sadece bir kere yaptım ve senin tabağın için özel bir ödül vermek istiyorum" açıklamasında bulunmuştu.
Sonrasında Danilo Şef bu tabak için, yer aldığı 3 sezonda ilk kez kaşık atmıştı. Sonrasında Ata Benli tabağın birebir kopya olduğunu gösteren bir video yayınladı.