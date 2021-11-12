Hercai'deki rolüyle yüreklere korku salmıştı! Zaman atlaması yaşayacak TRT1 dizisine transfer oluyor. Kıbrıs'taki destansı mücadeleyi anlatan Kıbrıs Zafere Doğru dizisi her perşembe TRT1'de izleyici karşısına çıkıyor. Dizi yeni transfer haberleriyle kulislerde adından bahsettiriyor. Son olarak Hercai dizisinde Cihan Şadoğlu rolüyle izlediğimiz Serdar Özer, Kıbrıs Zafere Doğru dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Paylaşılan bilgilere göre zaman atlaması yaşanacak dizide 1967 yılı anlatılacak ve ünlü oyuncu Serdar Özer Apollon rolünde olacak. Dizinin sıkı takipçileri bu kapsamda yeni bölümü heyecanla bekliyor.

YENİ TRANSFERİ DUYURDU

atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Hercai dizisi yayınlandığı dönem reyting rekorları kırmıştı. Dizi pek çok fenomen isim yarattı.