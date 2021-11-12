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    • Magazin
    • 12.11.2021 16:51
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    • 12.11.2021 17:33
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    Gaza kılıcın kafire boğun eğdirsin! Alparslan Büyük Selçuklu 2. bölüm 2. fragmanı: Ebediyen sürecek zaferin ilk hamlesi yapılıyor!

    Milyonlarca izleyicinin büyük bir heyecanla beklediği Alparslan Büyük Selçuklu ilk bölümüyle izleyicilerini ağırladı. Heyecan dolu bölümde Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderdi. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açtı. Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu başladı. Alparslan Büyük Selçuklu 2. bölüm 2. fragmanı izleyici karşısına çıktı.

    Gaza kılıcın kafire boğun eğdirsin! Alparslan Büyük Selçuklu 2. bölüm 2. fragmanı: Ebediyen sürecek zaferin ilk hamlesi yapılıyor!

    Uyaınş Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olan Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezonla ekranlara merhaba dedi. İlk bölümde Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini aldı. Anadolu'ya sefer emri verdi. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırdı. Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderdi. Bölümün akabininde Alparslan Büyük Selçuklu 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    ALPARSLAN'IN KUTLU YOLCULUĞU…

    Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır.

    Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır.

    Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

        Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir.

        Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar.

        Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir.
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            Haberler Magazin Gaza kılıcın kafire boğun eğdirsin! Alparslan Büyük Selçuklu 2. bölüm 2. fragmanı: Ebediyen sürecek zaferin ilk hamlesi yapılıyor!
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