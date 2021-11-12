Gaza kılıcın kafire boğun eğdirsin! Alparslan Büyük Selçuklu 2. bölüm 2. fragmanı: Ebediyen sürecek zaferin ilk hamlesi yapılıyor!

Uyaınş Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olan Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezonla ekranlara merhaba dedi. İlk bölümde Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini aldı. Anadolu'ya sefer emri verdi. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırdı. Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderdi. Bölümün akabininde Alparslan Büyük Selçuklu 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

ALPARSLAN'IN KUTLU YOLCULUĞU…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır.