Elini vicdanına koy bu gidişin dönüşü yok! Camdaki Kız 20. bölüm fragmanı: Kuyruğunu kıstırıp kaçacak!

"Elini vicdanına koy!" sözlerinin dikkat çektiği Camdaki Kız son bölümde yaşanan gelişmeler heyecan yarattı. Son bölümde Sedat, Cana ve çocuklarıyla yurt dışına kaçarken, Nalan'ı görünce şoke oldu. Havaalanına gelen Nalan, Sedat'ın uçağı kalkmadan yetişir ve onunla yüz yüze geldi. Ancak arkasına dönen genç kadın Cana'yı görünce ihanete uğradığını anladı. Camdaki Kız 20. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Camdaki Kız 20. bölümüyle 18 Kasım Perşembe akşamı Kanal D'de olacak.

İHANET, KAÇARKEN ORTAYA ÇIKTI

Nalan, Sedat'ı havaalanında yakaladı ve ihaneti orada öğrendi. Sedat, Cana ve çocuklarıyla yurt dışına kaçarken, Nalan'ı görünce şoke olur. Selen'in haberiyle Sedat'ın gideceğini öğrenen Nalan son anda Sedat'la konuşmaya karar verir.