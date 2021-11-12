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    • Magazin
    • 12.11.2021 09:30
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    • 12.11.2021 09:34
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    Elini vicdanına koy bu gidişin dönüşü yok! Camdaki Kız 20. bölüm fragmanı: Kuyruğunu kıstırıp kaçacak!

    Kabusların Nalan'ın peşini bırakmadığı Camdaki Kız'ın dün yayınlanan bölümünde Nalan, Sedat'ı havaalanında yakaladı ve ihaneti orada öğrendi. Sedat'ın gideceğini öğrenen Nalan son anda Sedat'la konuşmaya karar verdi. Havaalanına gelen Nalan, Sedat'ın uçağı kalkmadan yetişti. Artık sona yaklaşan Sedat, şirketteki hisselerini satarak, sahip olduğu parayla yeni bir hayat planlardıysa da havaalanında son anda para transfer işlemlerinde sorun olduğunu öğrenen Sedat, şoke oldu. Feride, Sedat'ın Nalan'dan ayrılıp onu boşamasından korkuyordu. Bölüm sonrası gözler Camdaki Kız 20. bölüm fragmanına çevrildi.

    Camdaki Kız 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    "Elini vicdanına koy!" sözlerinin dikkat çektiği Camdaki Kız son bölümde yaşanan gelişmeler heyecan yarattı. Son bölümde Sedat, Cana ve çocuklarıyla yurt dışına kaçarken, Nalan'ı görünce şoke oldu. Havaalanına gelen Nalan, Sedat'ın uçağı kalkmadan yetişir ve onunla yüz yüze geldi. Ancak arkasına dönen genç kadın Cana'yı görünce ihanete uğradığını anladı. Camdaki Kız 20. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Camdaki Kız 20. bölümüyle 18 Kasım Perşembe akşamı Kanal D'de olacak.

    İHANET, KAÇARKEN ORTAYA ÇIKTI

    Nalan, Sedat'ı havaalanında yakaladı ve ihaneti orada öğrendi. Sedat, Cana ve çocuklarıyla yurt dışına kaçarken, Nalan'ı görünce şoke olur. Selen'in haberiyle Sedat'ın gideceğini öğrenen Nalan son anda Sedat'la konuşmaya karar verir.

    Havaalanına gelen Nalan, Sedat'ın uçağı kalkmadan yetişir ve onunla yüz yüze gelir. Ancak arkasına dönen genç kadın Cana'yı görünce ihanete uğradığını anlar.

    SEDAT, BEŞ KURUŞSUZ KALDI

    Sedat, Cavit'in verdiği kararla zor duruma düşüyor. Sedat, şirketteki hisselerini satarak, sahip olduğu parayla yeni bir hayat planlar.

        Havaalanında son anda para transfer işlemlerinde sorun olduğunu öğrenen Sedat, şoke oluyor. Rafet'in baskısıyla hisseleri almaktan vazgeçen Cavit, Sedat'ın beş kuruşsuz kalmasına neden olur. Sedat, şimdi ne yapacak?

        NALAN, CEHENNEMİ YAŞADI

        Sedat'ın sözleriyle Nalan, cehennemi yaşıyor. Sedat, boşanmak istediğini itiraf edince Nalan, adeta cehennemi yaşıyor. Sedat'ın sözleriyle yıkılan Nalan, ona inandığı için büyük bir hayal kırıklığı ve pişmanlık yaşıyor. Sedat'a olan inancını ve güvenini masada bırakan Nalan, şimdi artık tek başınadır.

        SEDAT NEDEN BOŞANIYOR?

        Nalan, Sedat'la ilgili Feride'nin korkularını sorguluyor. Feride, Sedat'ın Nalan'dan ayrılıp onu boşamasından korkar.

            Bu korkusunu da Nalan'a belli edince Nalan'ın şüphelenmesine neden oluyor. Sedat'ın kaybetmekten korkmaması ve Nalan'ı bırakmasına karşı tedbir almaya çalışan Feride, Nalan'ı endişelendiriyor.
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            Alnında şehit yakını yazmıyor!
            Haberler Magazin Elini vicdanına koy bu gidişin dönüşü yok! Camdaki Kız 20. bölüm fragmanı: Kuyruğunu kıstırıp kaçacak!
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