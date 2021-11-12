Demir'in vefat haberinin geldiği Çukurova'dan başka bir müjde var! Yerini doldurmaya geliyor. Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık'ın vedasının yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş gibi önemli isimler dahil olmuştu. Yeni sezonda macerasına tam gaz devam eden Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna önemli bir isim daha geldi. Son olarak geçen sezon Star TV'de yayınlanan Alev Alev dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ergün Metin, çekimleri Adana'da süren dizinin kadrosuna katıldı. Ergün Metin, Tims&B'nin yapımını üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Vahap karakteriyle ekranlarda olacak.

4. SEZONDA BOMBA GELİŞMELER

Bu haftanın final sahnesinde Demir'in cesedinin bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova'dan yeni transfer haberleri geliyor.