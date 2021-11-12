Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 12.11.2021 11:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.11.2021 11:08
    ABONE OL

    Demir'in vefat haberinin geldiği Çukurova'dan başka bir müjde var! Yerini doldurmaya geliyor

    Bu haftanın final sahnesinde Demir'in cesedinin bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova'dan yeni transfer haberleri geliyor. ATV ekranlarında macerasına tam gaz devam eden Bir Zamanlar Çukurova'da bu sezon Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık gibi üç önemli ismin vedası seyircileri şok etmişti. Ancak İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş gibi ünlü güçlü isimleri katan diziye dikkat çekecek bir isim daha dahil oluyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak dijitalde Pera Palas dizisinde rol alan Ergün Metin, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yapım şirketi Tims&B ile sözleşme imzaladı. Ünlü oyuncu merakla takip edilen dizide Vahap karakterini canlandıracak.

    Bir Zamanlar Çukurova’dan bomba transfer!

    Demir'in vefat haberinin geldiği Çukurova'dan başka bir müjde var! Yerini doldurmaya geliyor. Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık'ın vedasının yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş gibi önemli isimler dahil olmuştu. Yeni sezonda macerasına tam gaz devam eden Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna önemli bir isim daha geldi. Son olarak geçen sezon Star TV'de yayınlanan Alev Alev dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ergün Metin, çekimleri Adana'da süren dizinin kadrosuna katıldı. Ergün Metin, Tims&B'nin yapımını üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Vahap karakteriyle ekranlarda olacak.

    4. SEZONDA BOMBA GELİŞMELER

    Bu haftanın final sahnesinde Demir'in cesedinin bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova'dan yeni transfer haberleri geliyor.

    ATV ekranlarında macerasına tam gaz devam eden Bir Zamanlar Çukurova'da bu sezon Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık gibi üç önemli ismin vedası seyircileri şok etmişti.

    Ancak İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş gibi ünlü güçlü isimleri katan diziye dikkat çekecek bir isim daha dahil oluyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak dijitalde Pera Palas dizisinde rol alan Ergün Metin, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yapım şirketi Tims&B ile sözleşme imzaladı.

        Ünlü oyuncu merakla takip edilen dizide Vahap karakterini canlandıracak.

        ZÜLEYHA, ÜMİT CİNAYETİNDEN SORGUYA ALINIYOR

        Ümit cinayetinde oklar Züleyha'yı gösterir. Jandarma Züleyha'yı almaya gelirken, Züleyha geri dönüşünün olmayacağını düşünerek konaktakilerle vedalaşır. Hakan da Fikret de bu süreçte Züleyha'dan desteğini esirgemez.

        Züleyha kendisini ihbar edenin Hakan Gümüşoğlu olduğu fikrine kapılır. Üstelik Hakan'ın çok yakınında olduğuna artık emindir. Züleyha umutsuzluğa kapılmışken Fikret'in ifadesi durumu oldukça değiştirecektir.

            HAKAN, DEMİR'İN HİSSELERİNİ ALIYOR!

            Hakan, Yamanlar Holding'in zararını karşılamayı teklif edince Züleyha buna karşılık Hakan'a hisse vermekte ısrar eder. Betül, Demir'in hissesinin bir kısmının Hakan'a devredildiğini duyunca çılgına döner ve Züleyha ile tartışmaya girer. Demir'in vekili olarak bu devir işlemine izin vermeyeceğini söyleyen Betül, durumu Abdülkadir'e anlatır. Abdülkadir, Hakan oldukça Yamanlardan para koparamayacağını anlar.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Yerli otomobil TOGG’da flaş gelişme! Yeni model geliyor!
            Haberler Magazin Demir'in vefat haberinin geldiği Çukurova'dan başka bir müjde var! Yerini doldurmaya geliyor
                SON DAKİKA