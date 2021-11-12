Artık ne sen Memati'sin ne de o Kara! Teşkilat'ta kılıçlar çekildi başlar kopacak! Hiç kimse böyle hasımlık görmedi!

Kurtlar Vadisi'ndeki dostluk Teşkilat'ta hasımlığa evrildi. Bu daha buz dağının görünen kısmı asıl şimdi tufanlar koparacak. Teşkilat'tan şölen havası yaşatacak hamle geldi. Kurtlar Vadisi'nin efsaneleri meydana böyle indi tüm hasımları yaka silkti. Memati rolüyle hafızalara kazınan Gürkan Uygun ile Kara karakteriyle adından söz ettiren Hakan Boyav yıllar sonra yine bir projede karşılaştı. Ancak bu kez dost olarak değil. İkili ilk defa iki düşman karakteri canlandırıyor. Teşkilat'ın pazar akşamı yayınlanan son bölümünde Yıldırım'ın arabayla gelip Tövbekar'a racon kestiği sahnelerde heyecan doruklara çıktı. Dizinin sıkı takipçileri ve yeni izlemeye başlayan seyircilerin aklına Kurtlar Vadisi'nde ikilinin efsane replikleri geliyor.

MEMATİ-KARA/YILDIRIM-TÖVBEKAR

Hakan Boyav ve Gürkan Uygun ikilisi yıllar sonra Teşkilat'ta bir araya geldi. Gürkan Uygun'un canlandırdığı Yıldırım karakterinin Hakan Boyav'ın canlandırdığı Tövbekar'ına racon kestiği sahne Kurtlar Vadisi hayranlarını heyecanlandırdı.