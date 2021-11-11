Yunus Güner kimdir, kaç yaşında, nereli? Yunus Güner öldü mü, neden öldü? Yunus Güner oynadığı diziler!

YUNUS GÜNER KİMDİR?

Oyuncu Yunus Güner, Sonradan Görmeler, Bütün Çocuklarım ve Dudaktan Kalbe dizileriyle tanınıyordu. 1972 İstanbul doğumlu olan başarılı oyuncu 2015 yılında verdiği bir söyleşide kendini şöyle anlatmıştı:

"Aslında ben bugüne kadar çok işte yer aldım ama ön plana çıkmak için çok uğraşmadım. Konservatuvarı bitirdikten sonra birkaç dizide rol aldım, sonra da dört sezon Tiyatro İstanbul'da çalıştım. Ardından tekrar dizilere döndüm. Bugüne dek hep sadece sevdiğim, bir parçası olmak istediğim işlerde yer aldım."