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    • Magazin
    • 11.11.2021 11:33
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    • 11.11.2021 11:33
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    Survivor Poyraz'ın gerçek sevgilisi kim sonunda ortaya çıktı! Sevgilisi aşkı sürekli paylaşıyor Poyraz'dan ses yok Ayşe Yüksel...

    TV 8'de yayınlanan Survivor'da bu sezon en çok konuşulan isimlerin başında Yiğit Alp Poyraz geliyordu. Yarışmanın başından bu yana iddiasını ortaya koyan, kadınların sevgilisi haline gelen Poyraz beklendiği gibi de final gördü ama şampiyonluk göremedi. Yarışmada da yarışma sonrasında da adı Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu'yla aşk dedikodularına karışsa da gerçekten sevgilisi kim merak ediliyordu. Ve herkesin merak ettiği Poyraz'ın sevgilisi kim sorusu nihayet yanıt buldu. İşte Yiğit Alp Poyraz'ın sevgilisi...

    Survivor Poyraz’ın gerçek sevgilisi kim sonunda ortaya çıktı!

    Survivor Poyraz'ın gerçek sevgilisi kim sonunda ortaya çıktı! Sevgilisi aşkı sürekli paylaşıyor Poyraz'dan ses yok Ayşe Yüksel... Survivor 2021'de İsmail Balaban'la birlikte final koltuğuna oturan isim olan Yiğit Alp Poyraz'ın adı sık sık Ayşe Yüksel'le anılsa da gerçek sevgilisi nihayet ortaya çıktı. Şimdilerde şöhretin tadını çıkaran Yiğit Alp Poyraz'dan sevgilisiyle aşk dolu bir paylaşım gelmese de, Poyraz'ın aksine sevgilisi sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. İşte Survivor Poyraz'ın merak edilen sevgilisi.

    Survivor 2021'in akılda kalan isimlerinden biri oldu Yiğit Alp Poyraz. Yarışma başından bu yana iddiasını sürekli getiren genç yarışmacının iddiasının altının boş olmadığı final koltuğuna oturmasıyla kanıtlanmış oldu.

    Tabi genç ve yakışıklı olunca aşk iddialarının da ardı arkası kesilmedi. Buna yarışma süreci de dahildi. Yarışmada önce Aleyna Kalaycıoğlu kucağına atladığında adı Kalaycıoğlu'yla anılan sonrasında da Ayşe Yüksel'le adı aşk dedikodularına karışan Yiğit Alp Poyraz'ın gerçek sevgilisinin kim olduğu sonunda ortaya çıktı.

        Yiğit Alp Poyraz'ın sevgilisi sık sık paylaşım yapsa da Poyraz'dan henüz ses seda yok. İşte Poyraz'ın merak edilen sevgilisi...

        Survivor 2021 sezonunun sona ermesinin ardından, adı pek çok kişiyle aşk dedikodularına karışan Yiğit Poyraz'ın, aradığı aşkı Selin Tuncali'de bulduğu öne sürüldü. Sık sık birlikte vakit geçiren ikili, yan yana fotoğraf vermekten kaçınsa da, Tuncali, zaman zaman Yiğit Poyraz ile geçirdiği anları, Instagram hesabının Hikayeler kısmından takipçileriyle paylaşıyor.

        Yiğit Poyraz ve Selin Tuncali hakkındaki aşk dedikoduları, magazin gündemine bomba gibi düştü.

            İddiaya göre, Survivor'ın iddialı yarışmacılarından Yiğit Poyraz, kalbini, arkadaşı Selin Tuncali'ye kaptırdı.

            Sosyal medyaya damga vuran bu iddia sonrası, ikili, konu hakkında sessiz kalmayı tercih ettiler.

            Tuncali, geçtiğimiz günlerde Yiğit Poyraz ile dövme yaptırmaya gitmiş, o anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

                Tunceli, Yiğit Poyraz'ı paylaştığı videosuna ''SelPoy yazdırmak zorunda değilsin'' yorumunu yapmıştı.

                Sosyal medyayı çalkalayan aşk iddiası sonrası, ''Bence kız çok tatlı. Yaşam tarzları da uyuyor'' ve ''Mutlu olun inşallah'' gibi yorumlar yapıldı.
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                Haberler Magazin Survivor Poyraz'ın gerçek sevgilisi kim sonunda ortaya çıktı! Sevgilisi aşkı sürekli paylaşıyor Poyraz'dan ses yok Ayşe Yüksel...
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