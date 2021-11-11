Survivor Poyraz'ın gerçek sevgilisi kim sonunda ortaya çıktı! Sevgilisi aşkı sürekli paylaşıyor Poyraz'dan ses yok Ayşe Yüksel... Survivor 2021'de İsmail Balaban'la birlikte final koltuğuna oturan isim olan Yiğit Alp Poyraz'ın adı sık sık Ayşe Yüksel'le anılsa da gerçek sevgilisi nihayet ortaya çıktı. Şimdilerde şöhretin tadını çıkaran Yiğit Alp Poyraz'dan sevgilisiyle aşk dolu bir paylaşım gelmese de, Poyraz'ın aksine sevgilisi sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. İşte Survivor Poyraz'ın merak edilen sevgilisi.
Survivor 2021'in akılda kalan isimlerinden biri oldu Yiğit Alp Poyraz. Yarışma başından bu yana iddiasını sürekli getiren genç yarışmacının iddiasının altının boş olmadığı final koltuğuna oturmasıyla kanıtlanmış oldu.
Tabi genç ve yakışıklı olunca aşk iddialarının da ardı arkası kesilmedi. Buna yarışma süreci de dahildi. Yarışmada önce Aleyna Kalaycıoğlu kucağına atladığında adı Kalaycıoğlu'yla anılan sonrasında da Ayşe Yüksel'le adı aşk dedikodularına karışan Yiğit Alp Poyraz'ın gerçek sevgilisinin kim olduğu sonunda ortaya çıktı.