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    • Magazin
    • 11.11.2021 17:19
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    • 11.11.2021 17:19
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    Ne Çukur ne İçer⁬de artık o var! Tüm umutlar tükenmişken bir anda ortaya çıktı herkesi şaşırttı

    Ayın ilk günlerinde 1. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Üç Kuruş dizisi büyük bir heyecanla takip ediliyor. Üç Kuruş dizisinin aynı kanal ve aynı saatte yayınlanıyor olması nedeniyle İçerde ve Çukur dizilerinin yeni veliahtı yorumları sıkça yapılıyor. Üstelik dizinin kadrosunda Çukur dizisinde oynayan bazı ünlü isimler rol alıyor. Ercan Kesal (İdris Baba) ve Mustafa Kırantepe (Medet) bu isimler içinde yer almaktadır. Bu gelişme İçerde ve Çukur seyircilerini heyecanlandırırken milyonlar pazartesi akşamlarını bekliyor. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un yer aldığı dizide büyük gerilimler yaşanacak.

    Üç Kuruş yeni bölüm ne zaman?

    Ne Çukur ne İçer⁬de artık o var! Tüm umutlar tükenmişken bir anda ortaya çıktı herkesi şaşırttı. Önce İçerde sonra Çukur şov yapmıştı şimdi sıra Üç Kuruş'a döndü. İçerde ve Çukur dizisinin yerine geçmesi beklenen Üç Kuruş dizisi bu ayın ilk bölümünde izleyicisine merhaba dedi. Büyük beğeni toplayan Üç Kuruş dizisinde Çukur dizisinin Medet'i Mustafa Kırantepe ve İdris Babası Ercan Kesal dizinin öne çıkan isimleri arasında yerini çoktan aldı. Özellikle son dönemin başarılı oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç başrol olarak performansıyla dizide kritik isimlerden. Özellikle dizinin çekildiği mahalle ve oyuncu kadrosu dikkatleri kısa sürede üzerine çekmeyi başardı.

    OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKTİ

    Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

    KARTAL, EFE'YE ŞOK TEKLİF

    Show TV'nin pazartesi akşamlarına damgasını vuran Ay Yapım imzalı dizisi 'Üç Kuruş' dün akşam yayınlanan ikinci bölümüyle yine nefesleri kesti. İrfan'ın Mirsad'ı öldürmesinin ardından Kartal, bu işi yapanın hem seri katil olduğuna hem de kendisini tanıyan biri olduğuna ikna oldu. Kartal ve Efe el sıkışarak katili bulmak için aynı yola girerken ikilinin iş birliği şimdiden büyük bir heyecan yarattı.

    Seri katilin Kartal'ı tanıdığını düşünen Efe, onu yakalamak için Kartal'a iş birliği teklif etti. Kartal, Efe'nin anlaşma teklifini kabul etmedi ancak Efe, elindeki tüm kozları kullandı ve Kartal'ın peşini bırakmadı. Bu sırada İrfan ise yeni hedefi Mirsad için harekete geçti. Katilin hedefinin Mirsad olduğunu anlayan Kartal, onu koruma altına aldı.

        Mirsad'ın peşine düşen İrfan, onu Kartal'ın koruduğunu görünce bir plan yaptı. Kartal'ın yıllar önce çocukken kaybettiği, üzerinde "Babasının Kıymetlisi" yazan bir künyeyi kullandı. Künyeyle ilgili Kartal'a bir mesaj gönderen İrfan, onu Mirsad'dan uzaklaştırmayı başardı. İrfan, Mirsad'ı da diğer kurbanları gibi öldürerek üzerine "üç kuruş" attı. Kartal, Mirsad'ın ölümüyle Efe'nin haklı olduğunu anladı. Finalde Kartal, Efe'nin anlaşma teklifini kabul etti. İzleyicide büyük heyecan yaratan ikilinin birlikte hareket edeceği anlar şimdiden merakla bekleniyor.

        'Üç Kuruş', 2. bölümüyle ABC1 20+'da 5.89 izlenme oranı (rating), 13.23 izlenme payı (share), TOTAL'de 5.12 izlenme oranı (rating), 12.06 izlenme payı (share), AB'de 4.84 izlenme oranı (rating), 11.95 izlenme payı (share) elde etti. #ÜçKuruş etiketi Twitter Türkiye'de 7 saat boyunca TT listesinde kaldı.

        KONU

        Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

            Senaryosu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleminden çıkan dizinin yönetmenliğini yine 'İçerde' ve 'Çukur' projelerinden tanıdığımız Sinan Öztürk üstleniyor.
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            Haberler Magazin Ne Çukur ne İçer⁬de artık o var! Tüm umutlar tükenmişken bir anda ortaya çıktı herkesi şaşırttı
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