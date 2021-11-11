Kartal ve Bahar'ın sonu geldi, apar topar kaçıyorlar! Üç Kuruş 3. bölüm fragmanı: Gerçek katil ortaya çıktı 'Onlar da öğrenecekler benim kim olduğumu!'

Komiser Efe ile Leyla arasındaki yakınlaşma git gide büyüyor. İrfan neyin peşinde? Kartal ve Bahar nereye kaçıyor? Üç Kuruş dizisinin 3. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Fragmanı izleyenlerin aklında bir çok soru işareti oluştu. Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı fenomen dizinin yeni bölümü Pazartesi yayınlanacak. Show TV'nin yeni reyting rekormeni dizisinde 3. bölüm izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaracak. Efsane fragman yayınlandı.
ÜÇ KURUŞ 3. BÖLÜM 1. FRAGMANI!
Üç Kuruş dizisi 3. bölüm 1. tanıtımı izleyicileriyle paylaşıldı. Komiser Efe Kartal'ın hapisten çıkması için ifade verdi.
İrfan'ın, ''Onlarda öğrenecekler benim kim olduğumu.'' sözleri ise herkesi şoke etti.
SIRADAKİ HEDEF KONYALI MI?
Babasından kurtulmak isteyen Bahar ise Kartal'ın arabasına binip kaçıyor. Konyalının karanlıkta kaldığı gerilim dolu anlar, akıllara "Sıradaki hedef Konyalı mı?" sorusunu getiriyor.
Komiser Efe'nin Leyla ile git gide yakınlaşması da fragmana damga vurdu.
Efsane kesitlerle yayınlanan tanıtım yeni bölüme dair heyecanı da iyice arttırdı.
ÜÇ KURUŞ KONUSU NEDİR?
Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.