Kartal ve Bahar'ın sonu geldi, apar topar kaçıyorlar! Üç Kuruş 3. bölüm fragmanı: Gerçek katil ortaya çıktı 'Onlar da öğrenecekler benim kim olduğumu!'

SIRADAKİ HEDEF KONYALI MI?

Babasından kurtulmak isteyen Bahar ise Kartal'ın arabasına binip kaçıyor. Konyalının karanlıkta kaldığı gerilim dolu anlar, akıllara "Sıradaki hedef Konyalı mı?" sorusunu getiriyor.

Komiser Efe'nin Leyla ile git gide yakınlaşması da fragmana damga vurdu.

Efsane kesitlerle yayınlanan tanıtım yeni bölüme dair heyecanı da iyice arttırdı.

ÜÇ KURUŞ KONUSU NEDİR?

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.