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    • Magazin
    • 11.11.2021 21:15
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    • 11.11.2021 21:15
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    Haluk Levent'le Yeniden nerede çekiliyor? Haluk Levent kimdir, evli mi? Kaç yaşında? Nereli? Çocuğu var mı?

    Sosyal sorumluluk projeleri ile gönüllere taht kuran şarkıcı Haluk Levent yepyeni bir program ile Star TV'de izleyicilerle buluşuyor. AHBAP derneği ile ihtiyacı olanlara yardım eden Levent bir süre önce başkanı olduğu dernekten ayrılarak sevenlerini üzmüştü. Ünlü şarkıcı bu kez projelerini Haluk Levent'le Yeniden programıyla devam ettiriyor. Peki; Haluk Levent'le Yeniden nerede çekiliyor? Konusu nedir, neyi amaçlıyor? Haluk Levent kimdir, evli mi? Kaç yaşında? Nereli? Çocuğu var mı?

    Haluk Levent’le Yeniden nerede çekiliyor?

    AHBAP derneğinin kurucusu olan Haluk Levent, 'Haluk Levent'le Yeniden' programı ile karşımıza çıktı. Star TV'de yayın hayatına başlayan programda maddi açıdan zor durumda olan vatandaşların dertlerine derman olan ünlü şarkıcı büyük kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Peki; Haluk Levent'le Yeniden nerede çekiliyor? Haluk Levent kimdir, evli mi? Kaç yaşında? Nereli? Çocuğu var mı?

    HALUK LEVENT'LE YENİDEN PROGRAMI NEREDE ÇEKİLİYOR, KONUSU NE?

    Sevilen şarkıcı Haluk Levent; dileyen herkesi başvuruda bulunup katılabileceği interaktif bir yayıncılık anlayışıyla 'Haluk Levent'le Yeniden' programını sunmaya başladı. Geçtiğimiz son yıllarda sosyal medya projeleriyle ses getiren Levent, bu kez ekranlarda sesini duyuracak. Gerçek yaşam hikayelerinin anlatıldığı programda yardıma ihtiyacı olanlar programa katılarak dertlerini anlatacak, yardım severler de bu vatandaşların derlerine derman olacak.

    Ayrıca programda tanınmış isimler de konuk olarak yer alarak müzikle eşlik ediliyor. Programın çekim yeri henüz bilinmese de adres bilgisi geldiğinde ise haberimizde yer vereceğiz.

    HALUK LEVENT KİMDİR?

    26 Kasım 1968 tarihinde Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yamaçlı mahallesinde doğmuştur. Dokuz kardeşin sekizincisi olan Haluk Levent, ailesinin Nusayri olduğunu fakat Arap olmadıklarını ifade etmektedir. İlkokulu Sabancı İlköğretim Okulu'nda okudu. Adana Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Sonra sırasıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Muhasebe bölümünde kısa zamanlar öğrencilik yaptı. Üniversite giriş sınavlarını kazanıyordu ama eğitimini istikrarlı bir şekilde ilerletemiyordu. Bu durumda ailesinin maddi sıkıntıları da önemli bir rol oynuyordu.

    Sınavlarla geçen bu yıllar içinde ticaretle uğraşan Haluk Levent, başarısız bir ticaret adamı olarak Adana'dan ayrıldı ve kendini yollara verdi. İlk albümünün "Yollarda" adını alması da bu günlerdeki deneyimlerin sebebidir. Birçok şehirde dolaşıp şarkı söyledi. Kimi zaman hasta bir kız çocuğu için sokak sokak dolaşıp şarkı söyleyerek para toplamaya çalıştı. Bu çabaların bazılarında başarılı oldu.

    1992 yılında İstanbul'a geldi. Ortaköy'de çeşitli barlarda çalıştı. Yıldıray Gürgen ile tanıştı. Bununla beraber Serdar Öztop ve Akın Eldes gibi kaliteli müzisyenlerle çalışıp albümlerinin kalitesinin artmasını sağladı 1990'da başladığı albüm çalışmaları zahmetli ve yıldırıcı üç yılın ardından meyvesini verdi. 1993 temmuzunda Yollarda albümünü çıkarttı. Bu albüm aynı zamanda Anadolu rock müziğinin ortaya çıktığı 70'lerden sonra ikinci yükseliş döneminin ilk eserlerindendir. Aynı yıl Moğollar da 20 yıl aradan sonraki ilk albümünü çıkartmıştır. Yollarda hiç beklenmedik bir şekilde yaklaşık iki yüz binlik satış rakamına ulaştı. Bu, Türkiye Müzik piyasasında açılan yeni bir kulvarın ardından milyonları sürükleyeceğine dair ilk işaret gibiydi.

    İlk albümün ardından 1995 ekiminde Bir Gece Vakti bir milyona yaklaşan satış rakamı yakaladı. Yine 1996'nın hemen sonunda Arkadaş albümü piyasaya çıktı. Bu albümle sanatçı, Anadolu rock müziğin müzikal anlamda en başarılı örneklerinden birine imza atmıştır. Sanatçı Arkadaş albümü için "Bu albümle dünya standartlarını yakaladım" demektedir.

    1997'nin Ağustos ayında cezaevine girdi. Yaklaşık on yıldır kurtulamadığı ticari bir dava yüzünden 9 ay cezaevinde kaldı.

    Cezaevindeyken uzun saçlarını kesip Akkuyu'ya, yapılması düşünülen nükleer santral projesinin protesto gösterilerine yolladı. Cezaevine girmeden önce oluşturmuş olduğu kayıtlarla Mektup albümünü çıkarttı. Mektup içeriden dışarıya yazılmıştı ve dışarıda bu "Mektup"u yüz binlerce kişi okudu. İçerde boş durmadı Kedi Köprüsü adlı ilk kitabını yazdı. Gözleri kör eden ışıklardan kurtulmuş ve her ne kadar yüz bin mektup almış olsa da sonunda kendisine kalmıştı. Bu "kendinelik" bir kitapla somutlaştı.

        Cezaevinden çıktıktan sonra yeni albümünü hazırlamak için çok az bir vakti vardı. Çünkü 18 aylık askerlik görevi bekliyordu. Bu koşullar altında 1998 eylülünde Yine Ayrılık albümünü çıkarttı ve askere gitti. Askerdeyken Türkiye'nin daha önce hiç gitmemiş olduğu yerlerinde konserler verdi. Bütün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da konserler verdi. 1999 depreminin ardından İzmit'te kurulan Çadır kentlerde bizzat çalışıp çadırlar kurdu. Depremzedeler yararına konserler verdi. Askerdeyken izin günlerinin hepsini stüdyoda geçirdi. 2000'in hemen başında www.leyla.com'u çıkarttı. Gittikçe dijitalleşen bir dünyada duyguların da dijitalleştiğinden dem vuruyor, "Kamyoncunun Türküsü" şarkısıyla Susurluk'a gönderme yapıyordu.

        Askerlik görevinin ardından sırasıyla 2001 şubatında Kral Çıplak, 2002 ekiminde Bir Erkeğin Günlüğü, 2004 eylülünde Aç Pencereni, 2005 nisanında Annemin Türküleri adlı albümlerini piyasaya sürdü. Ayrıca ikinci deneme kitabı olan Moritos'un Düşleri'ni yayımladı. Sanat yaşamının on beşinci yılına (2005) adım atan sanatçı, bu geçen on beş yıl boyunca yurt içinde ve yurt dışında yaklaşık on bin konsere çıktı. 15 yılda yaklaşık olarak beş bin gün olduğunu varsayarsak, buradan Haluk Levent'in bu 15 yıl içinde her gün yaklaşık iki konser verdiği sonucunu çıkarabiliriz ve bir günde 11 saat konser verdi ismini altın harflerle tarihe yazdı Türkiye'de en çok konser veren sanatçıların başında gelen Haluk Levent, bu konserlerin çok önemli bir kısmından para almamış, konserin gelirini ihtiyacı olan hastalara vakfetmiştir. Yardımsever Rock'çıı tanımının yakıştırılması bu sebeptendir.

        Aynı zamanda Çevre Sorunlarına karşı duyarlılığıyla ön plana çıkan sanatçı, hemen hemen her albümünde çevre bilincini aşılama yolunda şarkılara yer verdi. Türkiye'nin değişik bölgelerinde çevreye zarar verdiği söylenen projeler aleyhine davalar açtı ve açılan davalara müdahil oldu. Mersin'in Kazanlı ilçesindeki Caretta Caretta Kaplumbağalarının soyunun tükenmemesi için protesto gösterilerinde bulundu. Haluk Levent Ela adında bir kız çocuğuna sahiptir.

        Sanat yaşamına on iki albüm, bin konser, iki kitap yüzlerce ödül, yardım konserleri, iki tane rekor konser (on iki saatlik), onlarca çevre davası sığdırdı.

        2010'un son aylarında Hacivat Karagöz adlı albümünü çıkardı. Sanal alemde izlenme rekorları kırdı ama kaset-cd satışlarında bu oran görülmedi.

        2014 yılının Şubat ayında Dostane isimli albümünü çıkardı. Haluk Levent 2004 yılında evlendiği Neslin Yonarlar ile 2017 yılında boşanmıştı.

        AHBAP DERNEĞİ

        Haluk Levent'in 2017 yılında platform adı altında faaliyete başlattığı ve ardından dernekleşen "Ahbap" adlı dernek, öğrencilere burs, medikal cihaz ve ilaç temini, çeşitli yardım, etkinlik, kan ve kök hücre kampanyası ve eğitim faaliyeti düzenlemektedir.

        DİSKOGAFİ

        SOLO ALBÜMLER

        Yollarda / Bu Ateş Sönmez (Prestij Müzik) (1993)
        Bir Gece Vakti (Prestij Müzik) (1995)
        Arkadaş (Prestij Müzik) (1996)
        Mektup (Prestij Müzik) (1997)
        Yine Ayrılık (Prestij Müzik) (1998)
        Kral Çıplak (Prestij Müzik) (2001)
        Bir Erkeğin Günlüğü (Popüler Müzik) (2002)
        Özel Canlı İstanbul Konseri (Popüler Müzik) (2003)
        Türkiye Turnesi 2003 (Popüler Müzik) (2003)

        Aç Pencereni Beliss-Seyhan Müzik) (2004)
        Annemin Türküleri (DMC) (2005)
        Akşam Üstü Modd Müzik-Ozan Video) (2006)
        Karagöz ve Hacivat Modd Müzik) (2010)
        Trilogyy (Süper Müzik Yapım) (2010)
        Dostane (DNK Müzik) (2014)
        Best of Konserler (Süper Müzik Yapım) (2015)
        Tam Bana Göre (Pasaj Müzik & Garaj Müzik) (2019)
        Konuk Sanatçı Olarak Katıldığı Albümler
        Esra Kahraman - Parantez (2005) - Nereye Saklarsın
        Mehmet Tokat - İnadına Seveceğim (2006) - Tükendi Sevdam

        KOLEKTİF ALBÜMLER

        Yaz Şarkıları (2006) - Çemberimde Gül Oya
        Pop 2006 (2006) - İzmir'in Kavakları

        ÖVGÜ ALBÜMLERİ

        Bülent Ortaçgil - Şarkılar Bir Oyundur (2000) - İntegral
        Ahmet Kaya - Dinle Sevgili Ülkem (2002) - İçimde Ölen Biri
        Barış Manço - Yüreğimdeki Barış Şarkıları (2002) - Yine Yol Göründü Gurbete
        Serhan Kelleözü - Aynı Mahallenin Çocukları (2004) - Sormalı, Akdeniz Akşamları
        Cem Karaca - Mutlaka Yavrum (2006) - Namus Belası
        Ezginin Günlüğü - Çeyrek (2007) - Sabah Türküsü
        Onur Akın - Onurlu Yıllar 25. Yıl (2013) - 33 Kurşun
        Musa Eroğlu - İle Bir Asır (2015) -Cuşş Havası
        Zülfü Livaneli - Livaneli 50. Yıl "Bir Kuşaktan Bir Kuşağa" (2016) - Kan Çiçekleri
        Cem Karaca - Merhaba Gençler 2018 (2018) - Yorgunum Kaptan
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