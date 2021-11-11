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    • Magazin
    • 12.11.2021 00:10
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    • 12.11.2021 00:10
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    Hakan Ural iyileşti mi? Sağlık durumunda son dakika gelişmesi! Hakan Ural kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakan Ural evlilikleri ve çocukları

    Koronavirüs tedavisi gören ‘Neler Oluyor Hayatta’ programının sunucusu Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilen Ural sosyal medya hesabından son durumuna ilişkin bilgi verdi. Ünlü sunucunun hayranları günlerdir Hakan Ural'ın sağlığı nedeniyle endişeliydi güzel haberi kendisi verdi. Peki akan Ural iyileşti mi? Sağlık durumunda son dakika gelişmesi! Hakan Ural kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Hakan Ural evlilikleri ve çocukları...

    Hakan Ural iyileşti mi?

    Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programının yorumcuları arasında yer alan Hakan Ural günlerdir koronavirüs tedavisi görüyordu. bir süredir sağlık sorunları nedeniyle ekrana çıkamayan Ural'ın yoğun bakıma alındığı yönünde iddialar ortaya atışmıştı. Hakan Ural, güzel haberi İnstagram hesabından verdi. Peki; Hakan Ural iyileşti mi, taburcu oldu mu? Hakan Ural hastaneden çıktı mı? Sağlık durumunda son dakika gelişmesi! Hakan Ural kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakan Ural evlilikleri ve çocukları...

    HAKAN URAL İYİLEŞTİ Mİ, HASTANEDEN ÇIKTI MI?

    Hakan Ural hastanede gördüğü tedavi sonraıs bugün taburcu edildi. Ural sağlık durumu hakkında da sosyal medya hesabından sevenlerine bilgi verdi. Ural, paylaşımında; "Arkadaşlar an itibariyle ile hastaneden evime taburcu oldum. Hamdolsun her şey yolunda. Birkaç gün evde istirahat ettikten sonra inşallah beraberiz. İyi dileklerde bulunan, bulunmayan herkese çok teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

    NE OLMUŞTU?

    Bir süredir 'Neler Oluyor Hayatta' programına katılamayan Hakan Ural, sosyal medya hesabından soğuk algınlığı geçirdiğini açıklamıştı. Ancak ilerleyen günlerde durumu ağırlaşan Hakan Ural, hastanede PCR testi yaptırmıştı. Ural'ın ilk günlerde negatif çıkan test sonucu bir süre sonra pozitif çıkmıştı.

    Ural, bunun üzerine tedbir amacıyla hastaneye yatırılmıştı. Hakan Ural'ın sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilmişti.

    Hakan Ural'ın programı birlikte sunduğu partneri, sağlık durumu hakkında açıklama yapmıştı. Namlı, "Hakan Ural'ın sağlık durumu gayet iyi. Sadece tedavi ve tedbir amaçlı hastanede. Birkaç gün bizden uzak ama en kısa sürede bizlerle olacak" ifadelerini kullanmıştı.

        "HAKAN'IN SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ"

        Hakan Ural'ın yoğun bakımda tedavi gördüğü iddiasını yalanlayan Nur Tuğba, "Merak ettiğinizi biliyorum. Açıklama beklediğinizi de biliyorum. Her gün güncelliyoruz. Hakan'ın sağlık durumu ile ilgili merak edilecek hiçbir şey yok. Daha önce yinelediğim gibi diğer haberler e lütfen itibar etmeyin. Sağlık durumu gayet iyi. Sadece tedavi ve tedbir amaçlı hastanede. Birkaç gün bizden uzak ama en kısa sürede bizlerle olacak. Maalesef böyle yalan yanlış Haberler dolaşıyor. Her gün söylesek de, her gün 'hayır böyle değil, şöyle' desek de yinelemek zorunda kalıyoruz maalesef" şeklinde konuşmuştu.

        HAKAN URAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

        Hakan Ural, 10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Ceyhan Cem, babası şarkıcı Selçuk Ural'dır. Babası, 16 yaşına kadar çocuğu olduğunu kabul etmedi ancak 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine geçti. Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüdü.

        Çocukluğunda ayakkabı boyadı, elektrikçide çalıştı, su sattı. 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı. Ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler almaya başladı. Fakat okulu nedeniyle Amerika'ya gitti, geldi. 21 yaşında Sibel Can ile evlendi, iki çocuğu oldu. İlk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynadı. Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yaptı.

        1999'da sahte çürük raporu aldığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılan Hakan Ural, 3713 sayılı Şartlı Tahliye Yasası'ndan yararlanarak cezasının 5'te 2'sini yattıktan sonra tahliye edildi ve askere alındı. Acemi eğitimini Hatay'da yaptı, kalan aylarını da Van'da asker olarak geçirdi.

        2010 yılında başrollerinde Kadir İnanır'ın oynadığı "İpsiz Recep" adlı dizide Burcu Kara, Nihat Nikerel, Mesut Akusta ile beraber rol aldı.

        2009 yılında "Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi" adlı sinema filminde Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Sürmeli ile birlikte oynadı.

        2010 yılında Metro grubunun sahibi olan Galip Öztürk'e ait otellerin genel koordinatörlüğünü üstlendi.

        2012 yılında "Araf Zamanı" adlı dizide, Saruhan Hünel, Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Kürşat Başar, Burak Sergen ile beraber rol aldı.

        2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan Kod Adı: K.O.Z. filminde oynadı. Cem Kurtoğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'ı canlandırdığı filmde Hazım Körmükçü, Tolga Karel, Günay Musayeva, Turgay Tanülkü, Orhan Kılıç, Hakan Ural, Yılmaz Gruda gibi oyuncular rol aldı.

        2016 yılında Gürkan Uygun ve Ayça Varlıer'in olduğu Kehribar dizisinde Oğuz Doğu karakterini canlandırdı.

        Şimdilerde ise Kanal D'de yayımlanan Neler Oluyor Hayatta adlı sabah programında Nur Tuğba Algül ile birlikte yorumculuk yapmaktadır.

        53 yaşındaki Ural'ın Melisa Ural, Gisella Ural, Engincan Ural adında 3 çocuğu bulunmaktadır.

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