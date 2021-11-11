Hakan Ural iyileşti mi? Sağlık durumunda son dakika gelişmesi! Hakan Ural kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakan Ural evlilikleri ve çocukları

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programının yorumcuları arasında yer alan Hakan Ural günlerdir koronavirüs tedavisi görüyordu. bir süredir sağlık sorunları nedeniyle ekrana çıkamayan Ural'ın yoğun bakıma alındığı yönünde iddialar ortaya atışmıştı. Hakan Ural, güzel haberi İnstagram hesabından verdi. Peki; Hakan Ural iyileşti mi, taburcu oldu mu? Hakan Ural hastaneden çıktı mı? Sağlık durumunda son dakika gelişmesi! Hakan Ural kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakan Ural evlilikleri ve çocukları...
HAKAN URAL İYİLEŞTİ Mİ, HASTANEDEN ÇIKTI MI?
Hakan Ural hastanede gördüğü tedavi sonraıs bugün taburcu edildi. Ural sağlık durumu hakkında da sosyal medya hesabından sevenlerine bilgi verdi. Ural, paylaşımında; "Arkadaşlar an itibariyle ile hastaneden evime taburcu oldum. Hamdolsun her şey yolunda. Birkaç gün evde istirahat ettikten sonra inşallah beraberiz. İyi dileklerde bulunan, bulunmayan herkese çok teşekkürler" ifadelerine yer verdi.
NE OLMUŞTU?
Bir süredir 'Neler Oluyor Hayatta' programına katılamayan Hakan Ural, sosyal medya hesabından soğuk algınlığı geçirdiğini açıklamıştı. Ancak ilerleyen günlerde durumu ağırlaşan Hakan Ural, hastanede PCR testi yaptırmıştı. Ural'ın ilk günlerde negatif çıkan test sonucu bir süre sonra pozitif çıkmıştı.
Ural, bunun üzerine tedbir amacıyla hastaneye yatırılmıştı. Hakan Ural'ın sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilmişti.
Hakan Ural'ın programı birlikte sunduğu partneri, sağlık durumu hakkında açıklama yapmıştı. Namlı, "Hakan Ural'ın sağlık durumu gayet iyi. Sadece tedavi ve tedbir amaçlı hastanede. Birkaç gün bizden uzak ama en kısa sürede bizlerle olacak" ifadelerini kullanmıştı.