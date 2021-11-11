EDHO'nun yıldız ismi yeni adresini belirledi! Barış Bağcı'nın tahtını salladı, yerine transfer oldu! Olay dizide tüm akış baştan değişecek

Eşkıya Hükümdar Olmaz dizisinde Mert karakterine hayat veren Serdar Orçin yeni transferini duyurdu. Orçin yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un üstlendiği Çember dizisinde rol alacak. Türkiye'nin dört bir yanındaki gizemli, farklı ve çözülememiş dosyaları aydınlatmak amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından özel bir ekibin hikayesini anlatan Çember dizisi Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Çember dizisinin başrol oyuncularından Barış Bağcı'nın yerine Serdar Orçin'in geçeceği belirlendi.
BARIŞ BAĞCI GİTTİ, SERDAR ORÇİN GELDİ
Çember dizisinin başrol oyuncularından Barış Bağcı, TRT 1'in yeni dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun kadrosuna katıldığı için serinin yeni bölümlerinde yer almayacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çember'de Bağcı'nın yerine, bir dönem ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Mert karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan ödüllü oyuncu Serdar Orçin rol alacak.