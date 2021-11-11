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    • Magazin
    • 11.11.2021 16:10
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    • 11.11.2021 16:10
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    EDHO'nun yıldız ismi yeni adresini belirledi! Barış Bağcı'nın tahtını salladı, yerine transfer oldu! Olay dizide tüm akış baştan değişecek

    Eşkıya Hükümdar Olmaz dizisinde Mert rolüyle izleyicilerin karşısına çıkan yıldız isim Serdar Orçin yeni projesini duyurdu. 45 yaşındaki tiyatro kökenli oyuncu Kanal D'nin polisiye dizisi Çember'de rol alacak. Çember dizisinin başrol oyuncularından Barış Bağcı'nın yerine Serdar Orçin'in geçeceği belirlendi. Başrollerinde Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay'ın yer aldığı Çember dizisi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekibin yaşadığı hikayeleri ve maceraları ele alıyor.

    takvim.com.tr
    EDHO’nun yıldızı yeni projesini seçti! Barış Bağcı’nın yerine geliyor

    Eşkıya Hükümdar Olmaz dizisinde Mert karakterine hayat veren Serdar Orçin yeni transferini duyurdu. Orçin yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un üstlendiği Çember dizisinde rol alacak. Türkiye'nin dört bir yanındaki gizemli, farklı ve çözülememiş dosyaları aydınlatmak amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından özel bir ekibin hikayesini anlatan Çember dizisi Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Çember dizisinin başrol oyuncularından Barış Bağcı'nın yerine Serdar Orçin'in geçeceği belirlendi.

    BARIŞ BAĞCI GİTTİ, SERDAR ORÇİN GELDİ

    Çember dizisinin başrol oyuncularından Barış Bağcı, TRT 1'in yeni dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun kadrosuna katıldığı için serinin yeni bölümlerinde yer almayacak.

    Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çember'de Bağcı'nın yerine, bir dönem ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Mert karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan ödüllü oyuncu Serdar Orçin rol alacak.

        45 yaşındaki tiyatro kökenli oyuncu Serdar Orçin, tiyatroya henüz lisedeyken başlamış ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi almıştır.

        Yönetmenliğini Zeki Demirkubuz'un üstlendiği 1999 yapımı ''Üçüncü Sayfa'' filmiyle adını duyuran Orçin, dizi dünyasına ''Gülbeyaz'' dizisiyle adım atmıştır.

        Ardından Gümüş, Haneler, Behzat Ç., Galip Derviş, Muhteşem Yüzyıl, Ulan İstanbul, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinde rol alan Serdar Orçin'in son dizisi ''Mehmed: Bir Cihan Fatihi'' olmuştur.
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