EDHO'nun yıldız ismi yeni adresini belirledi! Barış Bağcı'nın tahtını salladı, yerine transfer oldu! Olay dizide tüm akış baştan değişecek

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çember'de Bağcı'nın yerine, bir dönem ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Mert karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan ödüllü oyuncu Serdar Orçin rol alacak.