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    • Magazin
    • 11.11.2021 12:52
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    • 11.11.2021 12:52
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    'Donuma kadar satıyorum' diyen Naz Mila nasıl para kazanıyor açıklamıştı! Enişteler buhar olunca 'sütyen meraklısı oldunuz'

    Hayatlarımıza evlendirme programıyla girdi Naz Mila... Bir dönem Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programıyla ekranlarda her gün yer alan Naz Mila program yayından kaldırılınca Youtube'da evlilik programına dair her şeyi bir bir ifşa ederek magazin gündemine bomba gibi düştü. Şöhretin tadını bir kere alan Naz Mila kolay kolay da bırakmadı. Vücuduna boydan boya bir dövme yaptırıp bunu paylaştı ancak gelin görün ki İngilizce olan dövme de hata vardı. Hatta böyle dünya basınına bile konu oldu. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi de 1 buçuk milyonu aşkın takipçisi bulunan Naz Mila sosyal medyadan para kazanmaya devam ediyor. Bakın bu sefer ki icraati ne oldu...

    Naz Mila aynı tas aynı hamam!

    'Donuma kadar satıyorum' diyen Naz Mila nasıl para kazanıyor açıklamıştı! Enişteler buhar olunca 'sütyen meraklısı oldunuz'... Evlilik programıyla tanınan Naz Mila şimdilerde adından sık sık söz ettiriyor. Zuhal Topal'ın evlendirme programında kendisine eş arayan Naz Mila sonrasında aynı programı ifşa ederek gündeme geldi. Dekolte paylaşımlarıyla ağızları bir karış açık bırakan Naz Mila, geçtiğimiz günlerde yaptığı 'donuma kadar satıyorum' açıklamasıyla olay olmuştu. Naz Mila aynı yolda ilerlemeye devam ediyor.

    Katıldığı bir izdivaç programı ile ünlenen Naz Mila sonrasında değiştirdiği stili ve sosyal medya paylaşımlarıyla fenomen olmayı başardı.

    Bir buçuk milyona yakın takipçisi bulunan Mila'nın tarzı ve yorumları gündem oluyor. Son olarak yalnızca sütyen tercih ederek bir ceket giyen Mila hayranlarının dikkatini yine çekmeyi başardı.

        Göğüslerini öne çıkaran ceketi ve ilginç sütyeniyle beğeni toplayan Mila'ya mesaj yağdı.

        Sütyeniyle ilgili sorulara yanıt veren Mila açıklamasında "Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz" dedi.

        "DONUMA KADAR SATIYORUM"

        Naz Mila kendisine gelen, "Sürekli bir şeyler satıyorsun şimdi de hesap daha çok paradan mı yoksa enişteler mi yok oldu" sorusuna çarpıcı bir yanıtıyla geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu.

            Naz Mila, "Fakirliğin gözü kör olsun enişteler de tekmeyi bastı donuma kadar satıyorum" yanıtını vermişti.

            NASIL PARA KAZANIYOR?

            Zuhal Topal'ın Gelin Adayı Naz Mila soyundukça para kazanıyor. Naz Mila'nın hiçbir işi olmamasına rağmen nasıl para kazandığı merak konusuydu. Kendisi mesajları ifşa ederek açıkladı.

            Sosyal medyada kırmızı bir gecelikle açtığı canlı yayının ardından Instagram'ın hikaye kısmından bazı mesajlaşmalarını yayımladı. Mesajlarda Mila'nın kocam dediği kişiye iban attığı görülüyor. "Kaç para yollayacaksın?" demesi de dikkatlerden kaçmıyor.
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            Haberler Magazin 'Donuma kadar satıyorum' diyen Naz Mila nasıl para kazanıyor açıklamıştı! Enişteler buhar olunca 'sütyen meraklısı oldunuz'
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