Demet Akalın hamile mi? Hira'ya kardeş mi geliyor? Cinsiyeti bile belli oldu! Hayranları sevinçten havalara uçacak!

Magazin dünyasının en çok konuşulan ünlüsü Demet Akalın son zamanlarda da adından sıkça bahsettiriyor. Geçtiğimiz günlerde Hadise ile arasınız düzelten Akalın bir de reklam anlaşması yaparak herkesi şaşırtmıştı. Hadise'nin patronu olduğu online kıyafet mağazası ile anlaşma yaptığını duyuran Akalın, koleksiyonda yer alan bir kıyafeti de giyerek sosyal medya hesabından da paylaşım yapmıştı. Ünlü şarkıcı bu kez bambaşka bir iddia ile gündemi yıktı geçti. Akalın'ın hamile olduğu iddia edildi. Peki Demet Akalın hamile mi? Hira'ya kardeş mi geliyor?
DEMET AKALIN HAMİLE Mİ?
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan Hira adında bir kız çocuğu bulunuyor. Akalın'ın ikinci çocuğuna hamile olduğu hatta cinsiyetinin bile belli olduğu iddia edildi. Ancak şarkıcıdan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. 7 yaşındaki biricik kızı Hira'ya kardeş gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.
Akalın'ın hayranları ise Demet Akalın hamile mi? sorusunun yanıtını araştırmaya devam ediyor.
KRALİÇENİN KAVGA ETMEDİĞİ KİMSE KALMADI!
Magazin dünyasının en dobra ismi olarak bilinen pop şarkıcısı Demet Akalın, sık sık yakın olduğu isimlerle ya da hiç tanımadığı isimlerle kavga etmesiyle gündeme geliyor. İşte başarılı sanatçının kavga ettiği ünlüler...
Alişan- Uzun yıllardır dostluklarıyla örnek olan ve sayısız düete imza atan ikilinin arasında bir süre soğuk rüzgarlar esti. İddialara göre Demet Akalın eşi Okan Kurt'la evlenmeden önce, Alişan'ın Kurt'a 'Demet sana göre bir kadın değil' demesi dostluğu bitirdi. Sosyal medya üzerinden birbirlerine göndermeli paylaşım yapan Akalın ile Alişan, bir süre sonra raya giren ortak arkadaşları sayesinde küslüğü bitirdi.
İbrahim Tatlıses- Akalın'ın 'Dünyanın son gününe kadar onunla asla konuşmam' şeklinde iddialı bir cümle kurduğu Tatlıses, bir süre önce ağır cümleler sarf etmişti. Kendi konserine gitmek için İbrahim Tatlıses'in özel uçağını kiralayan güzel sanatçı, uçak içerisinde verdiği bir röportajda 'Uçağın içi leş gibi. Deterjan verin de temizleyelim' ifadesi, büyük bir kavgaya neden oldu.