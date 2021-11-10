Masterchef Burcu'ya 'Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum!' Herkes dönüp baktı! Dudak dudağa pozları olay Burcu Önal ve eşi... Masterchef'in en çok dikkat çeken isimlerinden biri de Burcu Önal. Yarışmaya geçen sezonda katılan, eleme turunda bir başka yarışmacı Walison Fonseca'ya yardım eden ve elenen Burcu Önal, bu sezonun da en iddialı isimlerinden biri. Yarışmaya geçtiğimiz sezonda da katılan Burcu Önal, rakibi Wallison Fonseca'ya yardım etmiş ve bu hareket yarışmaya mal olmuştu. Bu sezon adından sıkça söz ettiren Burcu Önal yine çok şaşırttı.