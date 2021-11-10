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    • Magazin
    • 10.11.2021 13:32
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    • 10.11.2021 13:32
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    Gönül Dağı 40. bölüm fragmanı: Gözlerinin içi parıldayacak! Yüzükler takıldı bir ömür söz veriyor!

    Dilek ve Taner'in evliliğinin duyurulduğu Gönül Dağı 40. bölüm fragmanı yayınlandı. İkilinin evliliğe adım adım yürüdüğü son bölümde Halime’nin hazırladığı nişan sürprizinin ters tepmesi sonucu işler iyice karışmıştı. Bu durum aile bireylerinin de Dilek ve Taner aşkına bakışlarının değişmesine neden oldu. Muammer ve Döndü’nün gerçek ailesi olduğunu düşünen Kenan bunun doğruluğunu araştırmaya başladı. Bunun sonucunda Kenan'ın gerçeklere ulaşıp ulaşamayacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı 40. bölüm fragmanında yaşananlar...

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı 40. bölüm fragmanı yayınlandı!

    TRT1 son dönemlerde en dikkat çeken yapımlarından birisi olan Gönül Dağı izleyicileri evlilik haberine çok sevinecek. İşlerin çıkmaza girmesiyle Gülsüm Öğretmen olaya el atar ve Dilek ile birlikte kasabayı terk etmeye karar verdi. Her şeyin paramparça olmasının ardından Taner ve Dilek aşkını bekleyen son herkesi şaşırttı. Bu yolun sonunda mutsuz olacağını düşünen ikili evlilik kararıyla sevinçten havaya uçtu. Dilek ve Taner'in evlendiği Gönül Dağı 40. bölüm fragmanı yayınlandı.

    TERS TEPİYOR

    Halime'nin hazırladığı nişan sürprizinin ters tepmesi sonucu işler iyice karışmıştır. Bu durum aile bireylerinin de Dilek ve Taner aşkına bakışlarının değişmesine neden olur.

    İşlerin çıkmaza girmesiyle Gülsüm Öğretmen olaya el atar ve Dilek ile birlikte kasabayı terk etmeye karar verir. Her şeyin paramparça olmasının ardından Taner ve Dilek aşkını bekleyen son ne olacaktır?

    Muammer ve Döndü'nün gerçek ailesi olduğunu düşünen Kenan bunun doğruluğunu araştırır. Bunun sonucunda Kenan gerçeklere ulaşabilecek midir?

        Dilek ve Taner'in nikah tarihi almalarıyla evlilik işleri hız kazanmıştır. Öte yandan Halime, son zamanlarda yaşananlardan dolayı Dilek'in gönlünü almak için sürpriz bir nişan hazırlar. Halime ve Dilek arasındaki buzlar eriyecek mi?

        Uçan araba için yatırımcı aramaya çıkan amcaoğulları, kasabaya bir çağrıda bulunur. Bu çağrıya tek cevap veren Selami'dir. Amcaoğulları amacına ulaşabilecek mi?

        Döndü, yanlış mendili aldığını fark edince sağlık ocağına gelir ve mendili bir hemşireye bırakır.
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            Haberler Magazin Gönül Dağı 40. bölüm fragmanı: Gözlerinin içi parıldayacak! Yüzükler takıldı bir ömür söz veriyor!
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