Gönül Dağı 40. bölüm fragmanı: Gözlerinin içi parıldayacak! Yüzükler takıldı bir ömür söz veriyor!

TRT1 son dönemlerde en dikkat çeken yapımlarından birisi olan Gönül Dağı izleyicileri evlilik haberine çok sevinecek. İşlerin çıkmaza girmesiyle Gülsüm Öğretmen olaya el atar ve Dilek ile birlikte kasabayı terk etmeye karar verdi. Her şeyin paramparça olmasının ardından Taner ve Dilek aşkını bekleyen son herkesi şaşırttı. Bu yolun sonunda mutsuz olacağını düşünen ikili evlilik kararıyla sevinçten havaya uçtu. Dilek ve Taner'in evlendiği Gönül Dağı 40. bölüm fragmanı yayınlandı.

TERS TEPİYOR

Halime'nin hazırladığı nişan sürprizinin ters tepmesi sonucu işler iyice karışmıştır. Bu durum aile bireylerinin de Dilek ve Taner aşkına bakışlarının değişmesine neden olur.