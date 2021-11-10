Bella Hadid hüngür hüngür ağladı para var huzur yok! Estetik kraliçesi 'her gece ağlıyorum vazgeçemiyorum' nesi var bu kızın?... Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bella Hadid'in sosyal medyadaki ağlama krizlerinin ardı arkası bir türlü kesilmiyor. Son paylaşımlarıyla Bella Hadid yine olay yarattı. Daha önce sevgilisi yüzünden ağladığı iddia edilen Bella Hadid'in derdi bu kez nedir bilinmiyor. Hadid paylaşımında neredeyse her gün ve her gece ağladığını da ekledi. İşte o kareler...
Bella Hadid, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırtmayı başardı. Sosyal medya hesabından gözyaşları içinde birkaç fotoğrafını paylaşan süper model, son birkaç yıldır neredeyse 'her gün' ve 'her gece' ağladığını belirtti.
"SENİ, ACINI VE SEVİNCİNİ ANLIYORUM"
Instagram'da 47 milyondan fazla takipçisi bulunan Bella Hadid, Willow Smith'in kendi ile hesaplaştığı ve sorunlarını anlattığı videonun altına "Seni ve sözlerini seviyorum" yazdıktan sonra kendi zihni ve hayatıyla ilgili gerçekleri şu cümlelerle açıkladı: