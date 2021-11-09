TV 8'de Masterchef operasyonu alelacele final ne yapsalar tutmadı! Türlü türlü senaryolar fayda etmedi Acun Ilıcalı fişi çekti... TV 8'de bu sezonda da büyük umutlarla başlayan Masterchef ne yaptıysa olmadı. Geçen sezon büyük bir iştahla izlenen Masterchef bu sezon, TV 8'e beklediğin bir türlü veremedi. Diğer bir yanda da O Ses Türkiye final kararı alınınca, Masterchef'in yayını için operasyon geldi. Masterchef'in formatı baştan aşağı değişecek ve izleyici bambaşka şeyler görecek...