TV 8'de Masterchef operasyonu alelacele final ne yapsalar tutmadı! Türlü türlü senaryolar fayda etmedi Acun Ilıcalı fişi çekti... TV 8'de bu sezonda da büyük umutlarla başlayan Masterchef ne yaptıysa olmadı. Geçen sezon büyük bir iştahla izlenen Masterchef bu sezon, TV 8'e beklediğin bir türlü veremedi. Diğer bir yanda da O Ses Türkiye final kararı alınınca, Masterchef'in yayını için operasyon geldi. Masterchef'in formatı baştan aşağı değişecek ve izleyici bambaşka şeyler görecek...
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada son 11 kişinin kalmasıyla tüm ipler koptu. Yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek olan yarışmada pide yapacak olan yarışmacılardan birisi Mavi takım kaptanı olacaktı.
Masterchef'e şok bir şekilde veda eden Emre'nin ardından gözler Acun Ilıcalı'ya ve düşen reytinglere çevrilmişti. Karar ise resmen çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…