Survivor Nisa Barış'tan sonra yine Survivor'dan sevgili buldu! Annesinin bile 'bu kim' dediği kadar değişen Bölükbaşı... Survivor 2020'yle hayatlarımıza giren Nisa Bölükbaşı şimdilerde bir sosyal medya fenomeni. Yarışmanın olaylı isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı bir süre önce yarışma sonrası aşk yaşamaya başladığı Barış Murat Yağcı'yla ilişkisini sona erdirmişti. Nisa Böükbaşı'nın adı bu kez de yine bir Survivor yarışmacısıyla anılıyor. Peki arkadaşlar mı yoksa yeni bir aşk mı? İşte iddiaların detayları...