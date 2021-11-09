Squid Game 2. sezon olacak mı, ne zaman yayınlanacak? Squid Game 2. sezon oyuncuları kimler? Hwang Dong-hyuk'dan açıklama geldi!

SQUID GAME 2. SEZON OLACAK MI, NE ZAMAN?

Squid Game dizisinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk Los Angeles'ta düzenlenen özel gösterimde 2. sezon hakkında açıklamalarda bulundu. Yönetmen Hwang Dong-hyuk, "Dizi çok fazla sevildi ve ikinci sezon için çok talep var" dedi. Dong-hyuk, ikinci sezonun ne zaman ve nasıl olacağını söylemek için çok erken olduğunu söylese de planlama sürecine girdiğini dile getirdi.

Başarılı yönetmen gösterilen yoğun ilginin karşılığında 2. sezonun çekileceğini "Gi-hun dönecek ve dünya için bir şeyler yapacak, size bunun sözünü veriyorum" sözleriyle onayladı.

NE KADAR İZLENDİ?

Netflix'in açıkladığı verilere göre, Squid Game dizisinin 1. sezonu ilk bir ay içinde 111 milyon izleyiciye ulaştı. Bu kadar kısa sürede elde ettiği başarı, dizinin devamı hakkında birçok soru işaretlerini de beraberinde getirmişti.

Yazar ve Yönetmen Hwang Dong-hyuk, daha önce böyle bir diziyi tek başına yazıp yönetmenin çok zor olduğunu bu yüzden de ikinci sezon çalışmalarının onu endişelendirdiğini açıklamıştı.