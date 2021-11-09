Squid Game 2. sezon olacak mı, ne zaman yayınlanacak? Squid Game 2. sezon oyuncuları kimler? Hwang Dong-hyuk'dan açıklama geldi!

1. sezonu 17 Eylül'de yayınlanan Squid Game dizisi için 2. sezon merakla bekleniyor. Dünya genelinde büyük bir izleyici kitlesine ulaşan fenomen dizinin 2. sezonu hakkında sevindiren haber geldi. Hwang Dong-hyuk'dan Squid Game 2. sezon açıklaması geldi. Yoğun ilgi gören dizinin 2. sezonu hakkında karar verildi. Güney Kore yapımı Squid Game dizisinin hayranlarını sevindiren açıklama az önce yapıldı. Peki; Squid Game 2. sezon olacak mı, ne zaman? Squid Game 2. sezon oyuncuları kimler?
SQUID GAME 2. SEZON OLACAK MI, NE ZAMAN?
Squid Game dizisinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk Los Angeles'ta düzenlenen özel gösterimde 2. sezon hakkında açıklamalarda bulundu. Yönetmen Hwang Dong-hyuk, "Dizi çok fazla sevildi ve ikinci sezon için çok talep var" dedi. Dong-hyuk, ikinci sezonun ne zaman ve nasıl olacağını söylemek için çok erken olduğunu söylese de planlama sürecine girdiğini dile getirdi.
Başarılı yönetmen gösterilen yoğun ilginin karşılığında 2. sezonun çekileceğini "Gi-hun dönecek ve dünya için bir şeyler yapacak, size bunun sözünü veriyorum" sözleriyle onayladı.
NE KADAR İZLENDİ?
Netflix'in açıkladığı verilere göre, Squid Game dizisinin 1. sezonu ilk bir ay içinde 111 milyon izleyiciye ulaştı. Bu kadar kısa sürede elde ettiği başarı, dizinin devamı hakkında birçok soru işaretlerini de beraberinde getirmişti.
Yazar ve Yönetmen Hwang Dong-hyuk, daha önce böyle bir diziyi tek başına yazıp yönetmenin çok zor olduğunu bu yüzden de ikinci sezon çalışmalarının onu endişelendirdiğini açıklamıştı.
SQUID GAME KONUSU NEDİR?
Squid Game dizisi gerilim- drama türünde bir dizidir ve bir hayatta kalma mücadelesini ekrana taşır. Squid Game dizisinde, maddi sıkıntı içinde olan yüzlerce çocuk bir oyuna katılmaları için davet alır. Kazananın 40 milyon dolar ödüle kavuşacağı oyun, çocuklar için ölüm tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Gülük hayattaki yaşam şartlarının ağırlığı ve cazip ödülün hevesiyle oyuna başlayan çocuklar, hayatta kalabilmek adına her şeyi yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan oyuncular, bir sonraki etaba geçerken, diğer yandan oyuncular arasındaki gruplaşmalar, tehlikenin boyutunu daha da artırır.