O Ses Türkiye bitiyor mu? TV8 O Ses Türkiye final mi yapıyor? Bomba iddia ortalığı karıştırdı! Bakın sebebi neymiş...

O Ses Türkiye bitiyor mu? TV8 O Ses Türkiye final mi yapıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TV8'de her sezon ilgiyle izlenen O Ses Türkiye jüri koltuğunda bu sene Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç oturuyor. Yeni çıkan bir iddia ise ortalığı fena halde karıştırdı ve sebebi, doğruluğu merakla araştırılmaya başlandı. Peki O Ses Türkiye gerçekten final yapacak mı artık yayınlanmayacak mı? Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi mi?
O SES TÜRKİYE BİTİYOR MU?
İddiaya göre Hadise O Ses Türkiye'den O Ses Rap'a geçiş yaptıktan sonra reytinglerde dalgalanmalar oldu.O Ses Türkiye'nin bu sezon reytinglerde 17. sıraya kadar gerilemesi nedeniyle final yapacağı öne sürüldü.
Çıkan iddiaların ardından Hadise'nin sevenleri, sosyal medyadan manidar paylaşımlarda bulundu.
Hadise'nin hayranları, ''Hadise, O Ses Türkiye'yi taşıyordu. Reytinglerdeki düşüşe hiç şaşırmadık''' ve ''Acun Ilıcalı, Hadise yerine Ebru Gündeş'i seçerek büyük hayata yaptı'' yorumlarında bulundu.
Acun Ilıcalı'nın final iddiasına ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.