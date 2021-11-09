O Ses Türkiye bitiyor mu? TV8 O Ses Türkiye final mi yapıyor? Bomba iddia ortalığı karıştırdı! Bakın sebebi neymiş...

Geçtiğimiz haftalarda 2. Sayfa programına konuk olan Acun Ilıcalı, Hadise'nin artık O Ses Türkiye'de olmayacağını söyleyerek Oğuzhan Koç ile bu görev için görüştüğünü açıklamıştı.

Ilıcalı, ''O Ses Türkiye'yi ikiye ayırdık. Bir de 'O Ses Rap' var. Hadise'de orada. Hem Hadise çok başarılı oldu hem de program çok başarılı oldu.'' demişti.

HADİSE KİMDİR?



Hadise Açıkgöz 22 Ekim 1985 tarihinde Belçika'da doğan Belçikalı-Türk şarkıcı ve söz yazarıdır.

2003 yılında Idool 2003 yarışmasına katıldı, birinci olamamasına rağmen albüm teklifi almasının üzerine albüm hazırlıklarına başladı. 2005'te yayımlanan ilk stüdyo albümü Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanındı.

Türk basınının kendisiyle ilgilenmesinden sonra kariyerini Türkiye'ye taşıdı.2008'de ikinci stüdyo albümü Hadise'yi yayımladı. İngilizce ve Türkçe şarkılardan oluşan albümde yer alan "Deli Oğlan" şarkısı Türkiye'de bir hit oldu. Sonraki yıl Türkiye'yi 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Düm Tek Tek" ile temsil ederek dördüncü oldu. Yarışma sayesinde popülerliğini artırdı. Aynı yıl Fast Life ve Kahraman albümlerini satışa sundu. Kahraman'ın çıkış şarkısı "Evlenmeliyiz" ile tekrar listelerde yer aldı. 2011'de beşinci stüdyo albümü Aşk Kaç Beden Giyer?'i yayımladı. Albümdeki "Superman", "Aşk Kaç Beden Giyer?" ve "Mesajımı Almıştır O" şarkılarına klip çekti. 2014'te Tavsiye albümünü satışa sundu.