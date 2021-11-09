Masumlar Apartmanı'yla o dizi birleşince olanlar oldu! Kaç zamandır bekleniyordu nihayet gerçek oluyor

Masumlar Apartmanı'yla o diziyle birleşince olanlar oldu! Kaç zamandır bekleniyordu nihayet gerçek oluyor. Her hafta salı günleri TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisiyle, cuma günleri TV8 ekranlarında zirveyi kimseye kaptırmayan Kırmızı Oda dizisiyle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Bilindiği üzere geçen sezonun final bölümünde Gülben karakterini canlandıran Merve Dizdar, Kırmızı Oda dizisine yine aynı karakterle konuk olmuştu. Bu kez benzer olayın bir farklısı yaşandı. Bu kez Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya, TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 45. bölümünde konuk oldu. İki dizinin arasındaki bu gelişmeler kulislerde iki dizi birleşiyor iddiaları kulaktan kulağa dolaşıyor.

FLAŞ GELİŞME

Salı günleri TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisiyle, cuma günleri TV8 ekranlarında Kırmızı Oda dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.