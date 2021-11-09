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    • Magazin
    • 09.11.2021 14:32
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    • 09.11.2021 14:32
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    Kırmızı Oda'da senaryoyu baştan aşağı değiştirecek olay! Acun Ilıcalı hamleyi yaptı Sihirli Annem'in yıldızı geliyor

    Duygu yüklü sahneleriyle cuma akşamlarının en çok takip edilen yapımlarından birisi olan Kırmızı Oda geçen sezon yaşadığı oyuncu vedalarının ardından kadrosuna hemen yeni isimlerle takviye yaptı. Acun Ilıcalı reyting sıralamasında birinci olan diziye son olarak Sihirli Annem dizisinde rol alan ve dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Emre Altuğ'u transfer etti. Güldür Güldür Show'dan ayrılığıyla çok konuşulan ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla resmen bu iddiayı doğruladı. Emre Altuğ Kırmızı Oda setinden paylaştığı fotoğrafın altına "Yeni bir set, sürpriz" notunu düşerek sevenlerini heyecanlandırdı.

    takvim.com.tr
    Kırmızı Oda’dan bomba transfer!

    Kırmızı Oda'da senaryoyu baştan aşağı değiştirecek olay! Acun Ilıcalı hamleyi yaptı Sihirli Annem'in yıldızı geliyor. Müzik dışında oyunculukta da adından söz ettiren Emre Altuğ yeni projesiyle çok konuşulacak. Güldür Güldür Show'dan flaş bir kararla ayrılan ünlü isim son olarak Acun Ilıcalı tarafından kurulan Exxen isimli platformdaki Sihirli Annem dizisinde rol almıştı. Bu sezon pek çok ismi kadrosuna katan Kırmızı Oda dizisi konuk oyuncu olarak Emre Altuğ ile el sıkıştı. Bu gelişmenin hemen arkasından sosyal medya hesabından hikaye paylaşan Emre Altuğ fotoğrafın hemen altına "Yeni bir set, sürpriz" notunu iliştirdi.

    BOMBA TRANSFER

    Cuma akşamlarının en çok takip edilen yapımlarından birisi olan Kırmızı Oda geçen sezon yaşadığı oyuncu vedalarının ardından kadrosuna hemen yeni isimlerle takviye yaptı.

    Acun Ilıcalı reyting sıralamasında birinci olan diziye son olarak Sihirli Annem dizisinde rol alan ve dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Emre Altuğ'u transfer etti.

    Güldür Güldür Show'dan ayrılığıyla çok konuşulan ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla resmen bu iddiayı doğruladı.

        Emre Altuğ Kırmızı Oda setinden paylaştığı fotoğrafın altına "Yeni bir set, sürpriz" notunu düşerek sevenlerini heyecanlandırdı.

        EMRE ALTUĞ KİMDİR?

        14 Nisan 1970 tarihinde İstanbul'un Levent semtinde ev hanımı bir anne ve diş hekimi bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi Niğde kökenlidir. Profesyonel müzisyen olan ağabeyi Ahmet Altuğ, yengesi Ethel Hanım ve yeğenleri Eren ve Emir Amerika'da yaşamakta.

        Lise hayatında babasının ticaret sevdası yüzünden Şişli Terakki Lisesi'nde 1 yıl sınıf tekrarı yaptı. Sanat hayatına lisede kızlarla iyi iletişim kurmak için gitar çalarak başladığını söyleyen Altuğ liseden sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü'nde devam etti.

            Emre Altuğ, manken Çağla Şikel ile 10 Ağustos 2008 tarihinde evlendi. 31 Ekim 2009'da ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 2 Mart 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ dünyaya geldi.

            Anlaşmalı boşanma olması nedeniyle Emre Altuğ ve Çağla Şikel'in 7 yıllık evliliği, 10 dakika süren duruşmayla bitti.

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