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    • Magazin
    • 08.11.2021 11:10
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    • 08.11.2021 11:10
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    Yasak Elma'dan olaylı bir şekilde ayrılmıştı! Nesrin Cavadzade hem sevgilisine hem eski dizisine rakip olacak!

    Show TV'de geçen hafta ilk bölümü yayınlanan Üç Kuruş dizisinin ilk bölümünde Nesrin Cavadzade yer almamıştı. Yasak Elma'daki hikayesi geçen sezonun sonlarında biten güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'nin Üç Kuruş dizisinde başrol oldu. Yeni projesiyle setlere geri dönüş yapan ünlü oyuncunun sahnelerinin 2. bölümde yayınlanacağı ortaya çıktı. Nesrin Cavadzade yeni dizisi Üç Kuruş ile hem pazartesi günü yayınlanan Kalp Yarası'nın başrolü sevgilisi Gökhan Alkan'a hem de aynı gün yayınlanan eski dizisi Yasak Elma'ya rakip olacak. Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Nesrin Cavadzade'nin başrolünde yer aldığı Üç Kuruş bu akşam yeni bölümüyle Show TV'de!

    Nesrin Cavadzade Üç Kuruş’la geri dönüyor!

    Yasak Elma'dan olaylı bir şekilde ayrılmıştı! Nesrin Cavadzade hem sevgilisine hem eski dizisine rakip olacak. Geçen sezon Yasak Elma'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra yeni teklifleri değerlendiren güzel oyuncu Nesrin Cavadzade Üç Kuruş'u seçti. 1 Kasım'da ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Üç Kuruş dizisinin kadrosu dikkat çekti. Dizinin başrollerinden olan Nesrin Cavadzade'nin ilk bölümde yer almaması merak konusu olmuştu. Ancak güzel oyuncunun iki bölümde yer alacağı bilgisi paylaşıldı. Üç Kuruş'ta oynayacak ünlü oyuncu böylece hem aynı gün yayınlanan Yasak Elma'ya hem de Kalp Yarası'nda oynayan sevgilisi Gökhan Alkan'a rakip oluyor.

    2. BÖLÜMDE NESRİN CAVADZADE GELİYOR

    Nesrin Cavadzade kadroya katılan önemli isimlerden oldu. Yasak Elma'dan olaylı bir şekilde ayrılan Nesrin Cavadzade'nin Üç Kuruş dizisinin 2. bölümünde boy gösterecek.

    İKİSİNE DE RAKİP OLACAK

    Nesrin Cavadzade yeni dizisi Üç Kuruş ile hem pazartesi günü yayınlanan Kalp Yarası'nın başrolü sevgilisi Gökhan Alkan'a hem de aynı gün yayınlanan eski dizisi Yasak Elma'ya rakip olacak.

    Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Nesrin Cavadzade'nin başrolünde yer aldığı Üç Kuruş bu akşam yeni bölümüyle bu akşam Show TV'de olacak.

        NESRİN CAVADZADE KİMDİR?

        Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de doğdu ve Türkiye'ye 11 yaşında geldi. Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Tekand Studio Oyuncularında oyunculuk eğitimi aldı. Türkçenin yanı sıra İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca bilmektedir ve Arapça, Japonca öğrenim aşamasındadır.

        Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" dizisinde başrolü üstlenerek televizyon dünyasına adım attı ve projeden hemen sonra aynı zamanda dizinin de yönetmeni olan Cemal Şan'ın ünlü Aşk Üçlemesi'nin ikinci filmi olan "Dilber'in Sekiz Günü"nde başrolde yer aldı. Bu filmdeki rolüyle Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görüldü. Bu başarının ardından yine yönetmenliğini Cemal Şan'ın yaptığı "Acı" filminde rol aldı ve sergilediği performansla eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı.

        Sinema dışında "Samanyolu" ve "Al Yazmalım" gibi televizyon projelerinde de yer alan oyuncu, 2011 yılında Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği "Güzel Günler Göreceğiz" filminde oynadı ve canlandırdığı Anna karakteriyle 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ise "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi.

            2012 yılında "Ağır Roman"ın televizyon uyarlaması olan "Ağır Roman Yeni Dünya" dizisindeki Kara Leyla rolüyle yer aldı. Cavadzade, son olarak Yasak Elma dizisinde yer almış ve bu dizide Şahika Ekinci karakterine hayat vermiştir. 6 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan 44. bölümüyle diziye katılan oyuncu, dizinin 4. sezonunun bitmesine 2 bölüm kala 108. bölümde diziden ayrılmıştır.

            Kutluğ Ataman'ın son filmi Kuzu, Erol Mintaş'ın ilk uzun metrajı Annemin Şarkısı ve Çanakkale Harbi'ni anlatan Son Mektup (film, 2015)'ta yer alan oyuncu Kuzu ile 51. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı. Bilim insanı Mirmemmed Cavadzade'nin torunudur.
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