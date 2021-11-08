Yasak Elma'dan olaylı bir şekilde ayrılmıştı! Nesrin Cavadzade hem sevgilisine hem eski dizisine rakip olacak. Geçen sezon Yasak Elma'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra yeni teklifleri değerlendiren güzel oyuncu Nesrin Cavadzade Üç Kuruş'u seçti. 1 Kasım'da ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Üç Kuruş dizisinin kadrosu dikkat çekti. Dizinin başrollerinden olan Nesrin Cavadzade'nin ilk bölümde yer almaması merak konusu olmuştu. Ancak güzel oyuncunun iki bölümde yer alacağı bilgisi paylaşıldı. Üç Kuruş'ta oynayacak ünlü oyuncu böylece hem aynı gün yayınlanan Yasak Elma'ya hem de Kalp Yarası'nda oynayan sevgilisi Gökhan Alkan'a rakip oluyor.

2. BÖLÜMDE NESRİN CAVADZADE GELİYOR

Nesrin Cavadzade kadroya katılan önemli isimlerden oldu. Yasak Elma'dan olaylı bir şekilde ayrılan Nesrin Cavadzade'nin Üç Kuruş dizisinin 2. bölümünde boy gösterecek.