Yalnız Kurt dizisinin kadrosu yıkılıyor! Ünlü oyuncular akın etti: Bir bir ifşa oldu! Muhteşem Yüzyıl'ın yıldızı da kadroya dahil oldu!

Kurtlar Vadisi ve Deli Yürek dizilerinin yapımcısı Osman Sınav yeni projesiyle geri döndü. ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt ekranlara efsane bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Dizinin oyuncu kadrosu hakkında peş peşe yeni gelişmeler yaşanıyor. Merakla beklenen Yalnız Kurt dizisinde oynayacak oyuncular bir bir ifşa oldu. Geçtiğimiz günlerde Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Cihan Ünal, Murat Han ve Hasan Denizyaran'ın dizinin kadrosunda olacağı belli olmuştu. Kadroya bir isim daha geldi. Bu kez Muhteşem Yüzyıl'ın yıldızında bir oyuncu transfer oldu.
Senaryosunu Murat Koca ve Alper Erze'nin birlikte kaleme aldığı Yalnız Kurt dizisi, yeni sezonun en iddialı yapımları arasına girmeyi başardı. Şimdiden Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerini aratmayacağı konuşulan diziye ünlü oyuncular akın ediyor.
CİHAN ÜNAL'I SETLERE DÖNDÜREN DİZİ!
Yıllardır dizi setlerinde görmediğimiz usta oyuncu Cihan Ünal da Yalnız Kurt dizisinin kadrosunda yer alıyor. Dizinin önümüzdeki günlerde sete çıkması bekleniyor.
KADRO ALEV ALEV YANIYOR!
Hasan Deniz Yaran'ın ''Altay Kurtoğlu'' rolüne hayat vereceği dizinin kadrosuna, geçtiğimiz günlerde Kürşat Alnıaçık, Damla Colbay ve Murat Han dahil olmuştu.