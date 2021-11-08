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    • Magazin
    • 08.11.2021 23:20
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    • 08.11.2021 23:21
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    Yalnız Kurt dizisinin kadrosu yıkılıyor! Ünlü oyuncular akın etti: Bir bir ifşa oldu! Muhteşem Yüzyıl'ın yıldızı da kadroya dahil oldu!

    Yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu, Osman sınav imzalı Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosu yavaş yavaş tamamlanıyor. . ATV'de yayın hayatına başlayacak olan dizi için heyecanlı bekleyiş devam ederken oyuncu kadrosuna geçen ünlü isimler bir bir ifşa oluyor. Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Cihan Ünal, Murat Han ve Hasan Denizyaran'dan sonra Muhteşem Yüzyıl'ın yıldızı da kadroya dahil oldu.

    Yalnız Kurt dizisinin kadrosu yıkılıyor!

    Kurtlar Vadisi ve Deli Yürek dizilerinin yapımcısı Osman Sınav yeni projesiyle geri döndü. ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt ekranlara efsane bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Dizinin oyuncu kadrosu hakkında peş peşe yeni gelişmeler yaşanıyor. Merakla beklenen Yalnız Kurt dizisinde oynayacak oyuncular bir bir ifşa oldu. Geçtiğimiz günlerde Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Cihan Ünal, Murat Han ve Hasan Denizyaran'ın dizinin kadrosunda olacağı belli olmuştu. Kadroya bir isim daha geldi. Bu kez Muhteşem Yüzyıl'ın yıldızında bir oyuncu transfer oldu.

    Senaryosunu Murat Koca ve Alper Erze'nin birlikte kaleme aldığı Yalnız Kurt dizisi, yeni sezonun en iddialı yapımları arasına girmeyi başardı. Şimdiden Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerini aratmayacağı konuşulan diziye ünlü oyuncular akın ediyor.

    CİHAN ÜNAL'I SETLERE DÖNDÜREN DİZİ!

    Yıllardır dizi setlerinde görmediğimiz usta oyuncu Cihan Ünal da Yalnız Kurt dizisinin kadrosunda yer alıyor. Dizinin önümüzdeki günlerde sete çıkması bekleniyor.

    KADRO ALEV ALEV YANIYOR!

    Hasan Deniz Yaran'ın ''Altay Kurtoğlu'' rolüne hayat vereceği dizinin kadrosuna, geçtiğimiz günlerde Kürşat Alnıaçık, Damla Colbay ve Murat Han dahil olmuştu.

        POLAT BİLGİN DE GELDİ!

        Bir kahramanlık destanını konu alan dizinin ekibine son olarak bomba bir isim daha katıldı.

        Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir döneme damgasını vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol alan Polat Bilgin, Yalnız Kurt dizisinin kadrosuna dahil oldu.

        YALNIZ KURT DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

        Yalnız Kurt dizisi Kurtlar Vadisi'ne benzer bir yapım olacak. Devlet , terör, casusluk gibi konular ile ilerleyecek. Osman Sınav'ın oğlu Yusuf Ömer Sınav da Yalnız Kurt'un ikinci yönetmeni olarak görev yapacak. Dizinin büyük ses getirmesi ve özellikle Kurtlar Vadisi hayranlarını oldukça memnun etmesi bekleniyor.

        YALNIZ KURT CİHAN ÜNAL KİMDİR?

        Cihan Ünal, 22 Ocak 1946 tarihinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde doğdu. Ankara Operası viyola sanatçılarından Mete Ünal abisidir. Tiyatro sanatçısı Hepşen Akar ablasıdır. Babası ilkokul öğretmeni Hüseyin Ünal, annesi Rahiye Ünal'dır.

        YALNIZ KURT HASAN DENİZYARAN KİMDİR?

        Hasan Denizyaran, 26 Mayıs 1993 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Drama ve Oyunculuk bölümü mezunu olan Denizyaran kariyerine modellikle başladı. Çeşitli reklam filmlerinde rol aldıktan sonra 2016 yılında rol aldığı Hayat Sevince Güzel dizisi ile adını duyurdu. 2017 yılında ise Büşra Yılmaz'ın aynı isimli romanından uyarlanan Deniz Coşkun yönetmenliğindeki "4N1K" filmi ile sinema dünyasına adım attı. Boyu 1,88 metredir.

        DAMLA COLBAY KİMDİR?

        Damla Colbay, 14 Ocak 1993'te İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümünden mezun oldu. Oyunculuk hayatına Kara Para Aşk dizisi ile başladı. 2015 yılında Hayat Mucizelere Gebe dizisinde başrol oynadı. Bu dizi ile oyunculuk kariyerinde önemli bir adım attı. 2016 yılında ekranlara gelen İçerde adlı dizide gazeteci Eylem karakterinde ekranlarda yer aldı. ATV' de yayınlanan Zengin ve Yoksul dizisinde Aysel karakterini canlandırdı. Damla Colbay, Hekimoğlu dizisinde Zeynep Can karakterini canlandırdı.

        MURAT HAN KİMDİR?

        Murat Han 1 Mayıs 1975, Ankara doğumlu Türk sinema ve dizi oyuncusu.
        Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümünde mezun olduktan sonra Los Angeles'ta Stella Adler oyunculuk akademisini bitirmiş ve 9 yıl kadar Amerika'da yaşamış ve oyunculuk yapmıştır. 2007 yılında ilk filmiyle Altın Portakal ödülü kazandı. Rol aldığı bir diğer film Nurgül Yeşilçay ile oynadığı Vicdan filmidir.

        POLAT BİLGİN KİMDİR?

        Polat Bilgin Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Mezun olduktan sonra Tiyatro Anadolu'ya kadrolu oyuncu olarak dahil oldu. Hayalet Tiyatro'yu kurdu ve üç oyun sergiledi. İletişim Fakültesi'nde yüksek lisans programına girdi. Tiyatro Anadolu'da Genel Sanat Yönetmen Yardımcılığı görevine başladı. Vikipedi

        Doğum tarihi: 28 Haziran 1976 (45 yaşında), Samsun
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        Haberler Magazin Yalnız Kurt dizisinin kadrosu yıkılıyor! Ünlü oyuncular akın etti: Bir bir ifşa oldu! Muhteşem Yüzyıl'ın yıldızı da kadroya dahil oldu!
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