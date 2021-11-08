Yalnız Kurt dizisinin kadrosu yıkılıyor! Ünlü oyuncular akın etti: Bir bir ifşa oldu! Muhteşem Yüzyıl'ın yıldızı da kadroya dahil oldu!

DAMLA COLBAY KİMDİR?

Damla Colbay, 14 Ocak 1993'te İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümünden mezun oldu. Oyunculuk hayatına Kara Para Aşk dizisi ile başladı. 2015 yılında Hayat Mucizelere Gebe dizisinde başrol oynadı. Bu dizi ile oyunculuk kariyerinde önemli bir adım attı. 2016 yılında ekranlara gelen İçerde adlı dizide gazeteci Eylem karakterinde ekranlarda yer aldı. ATV' de yayınlanan Zengin ve Yoksul dizisinde Aysel karakterini canlandırdı. Damla Colbay, Hekimoğlu dizisinde Zeynep Can karakterini canlandırdı.

MURAT HAN KİMDİR?

Murat Han 1 Mayıs 1975, Ankara doğumlu Türk sinema ve dizi oyuncusu.

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümünde mezun olduktan sonra Los Angeles'ta Stella Adler oyunculuk akademisini bitirmiş ve 9 yıl kadar Amerika'da yaşamış ve oyunculuk yapmıştır. 2007 yılında ilk filmiyle Altın Portakal ödülü kazandı. Rol aldığı bir diğer film Nurgül Yeşilçay ile oynadığı Vicdan filmidir.

POLAT BİLGİN KİMDİR?

Polat Bilgin Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Mezun olduktan sonra Tiyatro Anadolu'ya kadrolu oyuncu olarak dahil oldu. Hayalet Tiyatro'yu kurdu ve üç oyun sergiledi. İletişim Fakültesi'nde yüksek lisans programına girdi. Tiyatro Anadolu'da Genel Sanat Yönetmen Yardımcılığı görevine başladı. Vikipedi

Doğum tarihi: 28 Haziran 1976 (45 yaşında), Samsun