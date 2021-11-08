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    • Magazin
    • 08.11.2021 16:11
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    • 08.11.2021 16:31
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    Survivor Aleyna 'bedelini ödedim' dedi kameralar önüne sütyensiz çıktı! Estetik yaptıran Aleyna Kalaycıoğlu'yu tutabiline aşk olsun

    Survivor'ın hayatına en çok dokunduğu isimlerden biri oldu Aleyna Kalaycıoğlu... Survivor 2021'e katılmadan önce Los Angeles'ta uçak mühendisliği okuyan Aleyna Kalaycıoğlu'nun hayatı bir anda değişti. Yarışma süresince pek çok kavgaya karışan, Batuhan Karacakaya ve Yiğit Alp Poyraz'la adı aşk dedikodularına karışan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışma sonrası güzel sesini değerlendirmek için şarkıcılığa soyundu. Bu konuda ünlü şarkıcı Berkay'dan destek alan Aleyna Kalaycıoğlu ilk klibi için kameralar karşısına geçti ama ne geçmek. İşte haberin ayrıntıları...

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    Survivor Aleyna 'bedelini ödedim' dedi kameralar önüne sütyesiz çıktı! Estetik yaptıran Aleyna Kalaycıoğlu'yu tutabiline aşk olsun... Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor 2021' yarışmasındaki başarılı performansıyla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, son dönemde yaptırdığı burun estetiği ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Yakın zamanda ilk şarkısıyla beraber ilk klibini de çıkaracak olan Aleyna Kalaycıoğlu'nun klibi için sosyal medyanın karşısına iç çamaşırsız çıkması sosyal medyayı salladı.

    Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor 2021' yarışmasındaki başarılı performansıyla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, son dönemde yaptırdığı burun estetiği ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

    Aleyna Kalaycıoğlu ile 'Survivor Panorama' programının yorumcularından Gökhan Özdemir hakkında çıkan haberler, magazin kulislerine bomba gibi düşmüştü. Kalaycıoğlu şu sıralar paylaşımlarıyla yine gündemde.

        Aşk haberleri konusunda açıklama yapmayan Survivor Aleyna burun estetiği sonrası bambaşka biri oldu. Bandajlardan ve şişliklerden kurtulan Aleyna saç rengini de açtırdı.

        Yarışmadayken de şarkıcı olma niyetini her fırsatta dile getiren Kalaycıoğlu dediğini yaptı.

        Şarkıcı Berkay'ın da desteğini alan Aleyna Kalaycıoğlu ilk klibi için kameralar karşısına geçti. Ama ne geçmek...
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            Haberler Magazin Survivor Aleyna 'bedelini ödedim' dedi kameralar önüne sütyensiz çıktı! Estetik yaptıran Aleyna Kalaycıoğlu'yu tutabiline aşk olsun
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