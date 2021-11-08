Survivor Aleyna 'bedelini ödedim' dedi kameralar önüne sütyensiz çıktı! Estetik yaptıran Aleyna Kalaycıoğlu'yu tutabiline aşk olsun

Survivor Aleyna 'bedelini ödedim' dedi kameralar önüne sütyesiz çıktı! Estetik yaptıran Aleyna Kalaycıoğlu'yu tutabiline aşk olsun... Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor 2021' yarışmasındaki başarılı performansıyla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, son dönemde yaptırdığı burun estetiği ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Yakın zamanda ilk şarkısıyla beraber ilk klibini de çıkaracak olan Aleyna Kalaycıoğlu'nun klibi için sosyal medyanın karşısına iç çamaşırsız çıkması sosyal medyayı salladı.