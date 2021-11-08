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    • Magazin
    • 08.11.2021 21:52
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    • 08.11.2021 21:53
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    Bizans İmparatoru Romen Diyojen'in tarihteki yeri ve önemi nedir? Romen Diyojen kimdir, kim oynuyor? Romen Diyojen ne zaman öldü?

    Alparsan Büyük Selçuklu dizisinde yer alan karakterlerin tarihte kim olduğu arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Romen Diyojen kimdir sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. İşte Romen Diyojen hakkında merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Romen Diyojen kimdir, kim oynuyor? Bizans İmparatoru Romen Diyojen’in tarihteki yeri ve önemi nedir? Romen Diyojen ne zaman öldü?

    Alparsan: Büyük Selçuklu dizisi hakkında akşam kuşağı izleyicileri araştırma yapıyor. TRT 1 ekranlarının yeni iddialı yapımı Alparsan büyük Selçuklu dizisi bu akşam seyirciyle buluşuyor. Başrollerinde Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Sarp Levendoğlu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca ve daha birçok ismin yer aldığı dizide tarihi karakterler dikkat çekiyor. Bizans İmparatoru Romen Diyojen karakterini Sarp Levendoğlu canlandırıyor. Romen Diyojen'in tarihte kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Romen Diyojen kimdir, kim oynuyor? Bizans İmparatoru Romen Diyojen ne zaman öldü, tarihteki yeri nedir? İşte tüm merak edilenler!

    ROMEN DIYOJEN KİMDİR?

    IV. Romanos ya da yaygın Türkçe adıyla Romen Diyojen, 1068 ile 1071 arasında hüküm süren Bizans imparatoru. Anadolu'yu Türklere karşı savunmak için tahta çıkıp büyük bir ordu topladı ama Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Alparslan'a karşı başarısız olunca tahttan indirildi ve Bizans tarafından idam edildi.

    ALİ SARP LEVENDOĞLU KİMDİR?

    Ali Sarp Levendoğlu (25 Aralık 1981, Ankara), Türk oyuncu ve yönetmendir.

    Oyunculuğa altı yaşında başladı. Saint Benoit Lisesi'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Görsel İletişim Tasarımı okudu ve İstanbul Kültür Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu.

        Yönetmen Mustafa Altıoklar'ın yeğeni olması dolayısıyla ilk oyunculuk çalışmalarını onun projelerinde yapmıştır. Lise Defteri, Çınaraltı, Emret Komutanım, Zeliha'nın gözleri adlı dizilerde ve O Şimdi Asker ile Emret Komutanım Şah Mat adlı sinema filmlerinde rol almıştır.

        Emret Komutanım ve Gece Gündüz dizilerinde yönetmenlik de yapmıştır. Savaşçı dizisinde de Haydar Bozkurt rolünü üstlenmektedir. Final yapmış olan Küçük Ağa dizisinde rol almaktaydı. Küçük Ağa dizisinde başrolü paylaştığı Birce Akalay ile 1 Ağustos 2014 tarihinde evlendi. 2017 yılında boşandılar.
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        Haberler Magazin Bizans İmparatoru Romen Diyojen'in tarihteki yeri ve önemi nedir? Romen Diyojen kimdir, kim oynuyor? Romen Diyojen ne zaman öldü?
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