Bizans İmparatoru Romen Diyojen'in tarihteki yeri ve önemi nedir? Romen Diyojen kimdir, kim oynuyor? Romen Diyojen ne zaman öldü?

Alparsan: Büyük Selçuklu dizisi hakkında akşam kuşağı izleyicileri araştırma yapıyor. TRT 1 ekranlarının yeni iddialı yapımı Alparsan büyük Selçuklu dizisi bu akşam seyirciyle buluşuyor. Başrollerinde Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Sarp Levendoğlu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca ve daha birçok ismin yer aldığı dizide tarihi karakterler dikkat çekiyor. Bizans İmparatoru Romen Diyojen karakterini Sarp Levendoğlu canlandırıyor. Romen Diyojen'in tarihte kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Romen Diyojen kimdir, kim oynuyor? Bizans İmparatoru Romen Diyojen ne zaman öldü, tarihteki yeri nedir? İşte tüm merak edilenler!