Bizans İmparatoru Romen Diyojen'in tarihteki yeri ve önemi nedir? Romen Diyojen kimdir, kim oynuyor? Romen Diyojen ne zaman öldü?

Alparsan: Büyük Selçuklu dizisi hakkında akşam kuşağı izleyicileri araştırma yapıyor. TRT 1 ekranlarının yeni iddialı yapımı Alparsan büyük Selçuklu dizisi bu akşam seyirciyle buluşuyor. Başrollerinde Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Sarp Levendoğlu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca ve daha birçok ismin yer aldığı dizide tarihi karakterler dikkat çekiyor. Bizans İmparatoru Romen Diyojen karakterini Sarp Levendoğlu canlandırıyor. Romen Diyojen'in tarihte kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Romen Diyojen kimdir, kim oynuyor? Bizans İmparatoru Romen Diyojen ne zaman öldü, tarihteki yeri nedir? İşte tüm merak edilenler!
ROMEN DIYOJEN KİMDİR?
IV. Romanos ya da yaygın Türkçe adıyla Romen Diyojen, 1068 ile 1071 arasında hüküm süren Bizans imparatoru. Anadolu'yu Türklere karşı savunmak için tahta çıkıp büyük bir ordu topladı ama Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Alparslan'a karşı başarısız olunca tahttan indirildi ve Bizans tarafından idam edildi.
ALİ SARP LEVENDOĞLU KİMDİR?
Ali Sarp Levendoğlu (25 Aralık 1981, Ankara), Türk oyuncu ve yönetmendir.
Oyunculuğa altı yaşında başladı. Saint Benoit Lisesi'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Görsel İletişim Tasarımı okudu ve İstanbul Kültür Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu.