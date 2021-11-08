Orkun Işıtmak kimdir, kaç yaşında, evli mi? Orkun Işıtmak olayı nedir, ne yaptı, neden gündem oldu? Twitter çalkalandı!

ORKUN IŞITMAK NE YAPTI? KREŞ ÖĞRETMENİ OLAYI NEDİR?

YouTube üzerinden yayınladığı videolarıyla fenomen haline gelen Orkut Işıtmak son vdieosuyla gündeme geldi. Bir günlüğüne anaokulu öğretmeni olan Youtuber popülerliğini artırmak uğruna küçük yaştaki çocukları kullandı.

Çocuklara, bir eğitimci olmadığı ve pedagojik bilgisi olmadığı halde, bir günlüğüne de olsa 'öğretmenmiş gibi davranması' büyük tepki aldı. Videoda çocukların ağlaması ve yüzlerinin görünmesi eleştirilerin başında geldi. Işıtmak, yaptığı açıklamada ailelerden yazılı izin alındığını ve videonun pedagoglar tarafından onaylandığını savunsa da sosyal medyada tepki dolu yorumlar yapıldı.

Orkun Işıtmak, son içeriği ile özellikle aileler ve pedagogların hedefinde... "Bir günlük anaokulu öğretmeni oldum" başlıklı bir video yayınlayan Işıtmak, burada çocuklarla birlikte çekim yaptı.

'ÖĞRETMENİNİZ ARTIK YOK, BEN GELDİM'

3 yaşında olduğunu belirttiği çocuklara, videonun başında 'Öğretmeniniz artık yok, ben geldim" demesinin, henüz ' şaka bilinci gelişmemiş 3 yaş seviyesindeki çocukların kaldırabileceği bir 'espri' olmadığı yönündeki tepkiler Işıtmak'a yapılan eleştirilerin başında geliyor.