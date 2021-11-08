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    • Magazin
    • 08.11.2021 13:40
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    • 08.11.2021 13:40
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    Kuruluş Osman'da kimsenin ummadığı transfer gerçekleşti! Kertenkele'nin yıldızı savaşçı olarak dönüyor

    3 senedir atv ekranlarındaki macerasına zirvede devam eden Kuruluş Osman dizisi bomba bir ismi kadrosuna kattı. Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy'un başrollerinde yer aldığı bir dönem Kertekenkele'de Ateş karakterine hayat veren Alman aksiyon oyuncusu Yazmeen Baker heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı dizide savaşçı Julia karakteriyle adından söz ettirecek. Yazmeen Baker'in dizinin kadrosuna hangi bölümde dahil olacağına dair ise henüz bir açıklama yapılmadı. Kayı Obası'nda yeni gelişmelerin heyecan yaratacağı Kuruluş Osman 70. yeni bölümüyle bu hafta çarşamba günü atv ekranlarında fırtınalar estirmeye devam edecek.

    Kuruluş Osman’dan çok konuşulacak transfer!

    Kuruluş Osman'da kimsenin ummadığı transfer gerçekleşti! Kertenkele'nin yıldızı savaşçı olarak dönüyor. Bu sezon kadrosuna onlarca ismi katan Kuruluş Osman yeni transfer haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Osman Bey'in döneminde yaşanan olayları ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini aktaran diziye yeni bir isim daha katıldı. Bir dönem atv'de yayınlanan Kertenkele dizisinde Ateş karakterini canlandıran Alman aksiyon oyuncusu Yazmeen Baker dizide savaşçı Julia karakteriyle boy gösterecek. Oyuncunun dizinin kadrosuna ne zaman dahil olacağı ise henüz netlik kazanmadı.

    SAVAŞÇI JULİA GELİYOR

    3. sezonunda da atv ekranlarındaki macerasına zirvede devam eden Kuruluş Osman dizisi bomba bir ismi kadrosuna dahil etti.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir dönem Kertekenkele'de Ateş karakterine hayat veren Alman aksiyon oyuncusu Yazmeen Baker diziye savaşçı Julia karakteriyle katılacak

    Yazmeen Baker'in dizinin kadrosuna hangi bölümde dahil olacağına dair ise henüz bir açıklama yapılmadı. Kayı Obası'nda yeni gelişmelerin heyecan yaratacağı Kuruluş Osman 70. yeni bölümüyle bu hafta çarşamba günü atv ekranlarında fırtınalar estirmeye devam edecek.

        YAZMEEN BAKER KİMDİR?

        1979 yılında Almanya'da doğan Yazmeen Baker'in babası Alman annesi ise Türk'tür. Almanya'nın Göttingen şehrinde dünyaya gelmiştir.

        KURULUŞ OSMAN YİNE ÇARŞAMBANIN ZİRVESİNDE

        Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranında heyecanla izlenen 69'uncu bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

        #TürkeBaşkaldıranın etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan 'Kuruluş Osman', Türkiye ve dünya gündeminde yer alırken, reytinglerde de rakipsizdi.

        Tüm Kişiler'de %9,12 izlenme oranı ve 23,68 izlenme payı, 20+ABC1'de %8,13 izlenme oranı ve %19,21 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı.

            Dizinin 69'uncu bölümde; Kayı Obası'na ile ticaret anlaşmalarını iptal ederek Osman Bey'i köşeye sıkıştıracağını düşünen bölge tekfurları, Bilecik Kalesi'ndeki toplantılarına davet ettikleri Osman Bey'in sürprizi karşısında neye uğradıklarını şaşırdı.

            Tekfur Rogatus'un kervanına baskın yapan Osman Bey'in bu darbesi karşısında Papaz Gregor'u geri alabilmek ve Osman Bey'in elindeki kozu öğrenebilmek için tüm şartları zorlamaya karar veren Nikola, Kosses ve Rogatus, Şam'dan gelecek kervanın güvenliği hakkında endişeye düştü. Kervanı koruma görevini İnegöl Tekfuru Nikola üzerine aldı.
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