Hande Erçel estetik bug'ını buldu artık paso paylaşıyor 'bu estetiği ben de yaptırsam kraliçe olurum özenti' Hande'den taytlı poz... Hande Erçel'den yine magazin gündemine bomba gibi düşen paylaşımlar geldi, sosyal medya ikiye bölündü. Şimdilerde güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavuran Hande Erçel'in spor pozuna 'gittikçe güzelleşiyorsun' yorumları geliyordu ta ki o yorumlar gelen kadar. Kimileri Hande Erçel'in pozuna bayılırken kimileri de estetiklerinden vurdu. İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşımlar...