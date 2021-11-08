Dilara Kurşun kimdir, kaç yaşında? Eski sevgilisi Tufan Kılıç tarafından cinsel saldırıya uğrayan Dilara Kurşun nereli, mesleği ne?

Dilara Kurşun'un hayatı hakkında bilgiler arama motorlarında araştırılmaya başlandı. 2016 Miss Turkey yarışmasına katılan ve modellik yapan Dilara Kurşun, eski sevgilisi tarafından önce kaçırılarak ormanlık alana götürüldü. Ormanlık alanda eski sevgilisi tarafından önce darp edilen sonrasında cilsel saldırıya uğrayan Dilara Kurşun savcılığa şikayette bulundu. İşte olay hakkında detaylı bilgiler!
DİLARA KURŞUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Model Dilara Kurşun, Tufan Kılıç'la ayrıldı. Ancak tehdit ve şantaj şoku yaşadı! Son olarak da ormanlık alanda eski aşkının cinsel istismarına uğradı. Şikayeti üzerine genç adam hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı...
Ünlü model kendisine cinsel istismarda bulunan sevgilisine karşı hukuk mücadelesi başlattı. Türkiye, 25 yaşındaki Dilara Kurşun'u 2016'da katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması'yla tanıdı.
Birçok markanın reklam yüzü olan model Dilara Kurşun, 28 yaşındaki Tufan Kılıç'la bir süre aşk yaşadı. Ancak çift, mayıs ayında ayrıldı.
TEHDİT... ŞANTAJ...
Durumu kabullenemeyen Tufan Kılıç, genç kadını arayarak tehdit etmeye başladı. 16 Haziran akşamı da "Eğer yanıma gelmezsen olay çıkartırım" diyerek tehdit ettiği Kurşun'u aracına bindirerek soluğu Kumköy tarafındaki ormanlık bir arazide aldı.
rla çıkartarak genç kadını cinsel ilişkiye zorladı. Cinsel istismara uğrayan Dilara Kurşun, Sarıyer'deki karakola giderek yaşadıklarını anlattı.