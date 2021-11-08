Dilara Kurşun kimdir, kaç yaşında? Eski sevgilisi Tufan Kılıç tarafından cinsel saldırıya uğrayan Dilara Kurşun nereli, mesleği ne?

DİLARA KURŞUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Model Dilara Kurşun, Tufan Kılıç'la ayrıldı. Ancak tehdit ve şantaj şoku yaşadı! Son olarak da ormanlık alanda eski aşkının cinsel istismarına uğradı. Şikayeti üzerine genç adam hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı...

Ünlü model kendisine cinsel istismarda bulunan sevgilisine karşı hukuk mücadelesi başlattı. Türkiye, 25 yaşındaki Dilara Kurşun'u 2016'da katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması'yla tanıdı.

Birçok markanın reklam yüzü olan model Dilara Kurşun, 28 yaşındaki Tufan Kılıç'la bir süre aşk yaşadı. Ancak çift, mayıs ayında ayrıldı.