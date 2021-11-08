Demir'in ölümünün netleştiği Çukurova'dan bomba transfer! Yıldız isim adresini seçti yerini dolduracak. Yeni sezon ilk bölümlerde Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık'ın vedasının yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş gibi önemli isimler dahil olmuştu. Yeni sezonda macerasına tam gaz devam eden Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna önemli bir isim daha geldi. Son olarak geçen sezon Star TV'de yayınlanan Alev Alev dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ergün Metin, çekimleri Adana'da süren dizinin kadrosuna katıldı. Ergün Metin, Tims&B'nin yapımını üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Vahap karakteriyle izleyici karşısında olacak. Fenomen dizi bu hafta perşembe günü saat 20.00'de 112. bölümüyle ekranlarda seyircisiyle buluşacak.

4. SEZONDA BOMBA GELİŞMELER

Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık'ın vedası yaşanmış kadroya ise İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş gibi önemli isimler dahil olmuştu.