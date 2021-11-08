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    • Magazin
    • 08.11.2021 12:51
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    • 08.11.2021 12:51
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    Acun Ilıcalı kafayı Survivor All Star'la bozdu kavgaların ardı arkası kesilmeyecek hesaplar kesilecek! 2022 yarışmacıları kaos...

    Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star kadrosu için öyle bir kafa yorup, öyle bir kadro hazırladı ki taş üstünde taş kalmayacak. 2021 sezonuyla düşen reytingleri ve ilgiyi 2022 All Star ile geri kazanmayı planlayan TV 8'in, Survivor 2022 All Star kadrosu ifşa oldu. Survivor 2022 yarışmacılarının neredeyse hepsi birbirleriyle husumetli. Eğer bu ifşalara doğruysa Survivor All Star 2022'de kavgaların ardı arkası kesilmeyecek, hesaplar kesilecek gibi görünüyor.  İşte Survivor 2022 All Star kadrosu ve kesinleşen isimler...

    Survivor 2022 kadrosu ifşa oldu

    Acun Ilıcalı kafayı Survivor All Star'la bozdu kavgaların ardı arkası kesilmeyecek hesaplar kesilecek! 2022 yarışmacıları kaos... Survivor All Star 2022 yeni sezon için kollar sıvandı. Sosyal medyada yer alan iddialara göre ise öyle bir kadro hazırlandı ki, ortalık yanacak. Yarışmada kanlı bıçaklı olanlar, rekabetten yanıp tutuşanlar, birbirlerinin yüzüne bile bakmayacak olanlar, kankalar ve daha fazlası hepsi Survivor All Star 2022'de yarışacak. İşte Survivor 2022'ye ait olduğu iddia edilen o kadro.

    Bir süredir kimlerin yer alacağı merak ile takip edilen 2022 yılı Survivor All Star yarışmasının yarışmacıları ifşalandı. Sosyal medya fenomeni Ata Benli'nin çektiği bir video ile ortaya çıkan o isimler, Survivor hayranlarını bir hali şaşırtmayı başardı.

    Peki, 2022 yılı Survivor All Star yarışmasına kimler katılacak? İşte, detaylar…

        Survivor 2021 yarışmasının finaline kısa zaman kala All Star çalışmalarına başlayan Acun Ilıcalı, TV8 ekranlarından yayınlanan Survivor Panaroma programına konuk olmuş ve 2022 yılı Survivor All Star yarışında görmek istediği isimleri açıklamıştı.

        Henüz hiçbir netlik olmadığını belirten Acun Ilıcalı; "Anıl Berk, Sercan, Berkan, Ogeday, Evrim, Elif, Seda, Sude" isimlerine teklif gideceğini belirtmişti. Mert için de bir oylama yapacağını duyuran Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın 10'a yakın ismini programın seyircisine duyurmuştu. O günden bugüne merak ile beklenen Survivor All Star 2022 kadrosu, sosyal medya fenomeni Ata Benli tarafından geçtiğimiz gün ifşa edildi.

        Acun Ilıcalı'nın açıklamalarının ardından merakla beklenen 2022 yılı Survivor All Star kadrosu belli oldu. Sosyal medya fenomeni Ata Benli'nin ulaştığı Survivor All Star 2022 kadrosu fenomen tarafından çekilen bir video ile ifşa edildi.

            İfşa üzerine ifşa yapan Ata Benli, Survivor All Star 2022 kadrosuna katılacağını iddia ettiği 20 ismi tek tek açıkladı. Geriye kalan 2 isim ile de ilgili açıklama gerçekleştiren Ata Benli; "22 ismin 20'sini sizlere açıklayacağım. Diğer iki isimden biri kesin diğeri ise açıklama yapmamı istemedi" ifadelerini kullandı. Öte yandan Ata Benli'nin ifşa ettiği o isimler Survivor seyircisini şoke etmeyi başardı.

            Geçtiğimiz gün çektiği video ile milyonlarca kişi tarafından izlenen sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor All Star yarışında dahil olacak 22 ismin 20'sini açıkladı.

            Ata Benli'nin ifşasına göre, Survivor All Star yarışına dahil olan isimler; Ogeday Girişken, Semih Öztürk, Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı, Sercan Yıldırım, Damla Can, Mert Öcal, Hikmet Tuğsuz, Nagehan Karadere, Furkan Kızılay, Evrim Keklik, Elif Gönen, Batuhan Karacakaya, Gizem Kerimoğlu, Berkan Karabulut, Turabi, Seda Ocak, Anıl Berk Baki, Yusuf Karakaya ve Berkay Yuvakuran oldu.
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            Haberler Magazin Acun Ilıcalı kafayı Survivor All Star'la bozdu kavgaların ardı arkası kesilmeyecek hesaplar kesilecek! 2022 yarışmacıları kaos...
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