Türkiye’de İstanbul’dan sonra nüfus yoğunluğu en yüksek olan il hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu!

Türkiye'de İstanbul'dan sonra nüfus yoğunluğu en yüksek olan il hangisidir? ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı pazar günü yerden devam ediyor. Cuma ve Cumartesi akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Türkiye'de İstanbul'dan sonra nüfus yoğunluğu en yüksek olan il hangisidir?

A: Bursa

B: İzmir

C: Kocaeli

D: Ankara

Doğru cevap: Kocaeli