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    • Magazin
    • 07.11.2021 17:02
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    • 07.11.2021 17:02
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    EDHO'dan Teşkilat dizisine transfer olmuştu! Ünlü oyuncu Turgut Tunçalp'tan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz açıklaması!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin eski oyuncusu Turgut Tunçalp yeni sezonda Teşkilat dizisine transfer olmuştu. TRT1'de yayınlanan dizide Halit Başkan rolünü canlandıran Tunçalp, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi hakkında açıklamalarda bulundu. Tunçalp EDHO'da yaşanan son gelişmelerle ilgili, ''Oradaki ekip arkadaşlarım için en hayırlısı neyse o olsun” ifadelerini kullandı.

    EDHO’dan Teşkilat dizisine transfer olmuştu!

    İlk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde yayınlanan, senaryosunu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in kaleme aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) eski oyuncusu Turgut Tunçalp ödül töreni sonrası açıklamalarda bulundu. Yeni sezonda EDHO'dan Teşkilat dizisine transfer olan ve yeni dizisinde Halit Başkan rolünü oynayan ünlü oyuncu "Ankara'dan geliyoruz. Teşkilat'tayız. Bu sezon Teşkilat'ta devam edeceğiz. Gelecek ve sonraki yıl bakacağız duruma göre" dedi.

    Yeni sezon bölümleri için heyecan dolu bekleyiş sürerken 200. bölüm fragmanını yayınlandıktan sonra ani bir kararla ATV yayın akışından kaldırılan fenomen dizi hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Dizinin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı bilinmezken yapılan açıklamalar EDHO hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

    EDHO'nun eski oyuncularından Turgut Tunçalp katıldığı ödül töreninde kendisine yöneltilen sorulara yanı verdi. Tunçalp, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayından kaldırılmasına ilişkin "Eşkıya'dan ayrıldım. Söyleceğim bir şey yok. Yayınlanıp yayınlanmayacağını bilmiyorum. Oradaki ekip arkadaşlarım için en hayırlısı neyse o olsun" ifadelerini kullandı.

    OKTAY KAYNARCA VEDA ETMİŞTİ!

    Atv'nni reyting rekormeni dizisi EDHO'nun başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın vedası çok konuşuldu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kaynarca, şu ifadeleri kullanmıştı;

    "At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir' Cengiz Han....

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim...

    Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.

    Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…"

        EDHO 199. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

        Altıncı sezonun final bölümünde Hızır tarafından iyice köşeye sıkıştırılan her şeyin arkasındaki adam Savaş, Alparslan tarafından öldürüldü. Dizinin final sahnesinde Hızır tutuklandı ve ailenin yeni lideri İlyas Çakırbeyli oldu.

        EDHO'nun 199. bölümünde, Yaman Korkmaz, ailesiyle birlikte namlunun ucuna gelir. Hamdi Baba da Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için büyük düşmanla karşı karşıya kalır.

        Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman, Hızır Çakırbeyli için hayatını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesini ve dostlarını yaralarken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğuna sebep olur.

        Hızır Çakırbeyli ise deneyimiyle kartların yeniden dağıtılmasını sağlama amacındadır. Hızır Reis, bu uğurda kendi hayatını ortaya koyar Hızır Çakırbeyli'nin bu planında kilit isim ise Alpaslan Çakırbeyli'dir. Alpaslan Çakırbeyli Savaş'ın mekanına girerken amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunun bilincindedir. Bunu bilen Alpaslan elinden geleni yapar.

        İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, Rıdvan'ın oyuna dahil ettiği Savaş'ın yanına geçen Volkan ile Koray'ın peşindedir. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli intikamlarına biraz daha yaklaşır.
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        Haberler Magazin EDHO'dan Teşkilat dizisine transfer olmuştu! Ünlü oyuncu Turgut Tunçalp'tan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz açıklaması!
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