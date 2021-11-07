Cihan Şimşek kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Cihan Şimşek evli mi, sevgilisi kim? Cihan Şimşek boyu, kilosu ve İnstagram hesabı!

CİHAN ŞİMŞEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Tam adı Turan Cihan Şimşek'tir. 6 Ağustos 1992 Almanya doğumlu olan Şimşek, İstanbul'da yaşamaktadır. Bez Bebek dizisinde Selim rolünü canlandırarak tanınan oyuncu aynı zamanda Krispi, Haribo, Eti Cin, Genç Turkcell ve Paşabahçe reklamlarında da adını duyurmuştur. Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde Metehan rolünde başrolde oynayan başarılı oyuncu dizinin bir parçası olarak çekilen Zil Çalınca Avı isimli Disney Channel'ın TV filminde Metehan karakteriyle başrolde oynamıştır.

Ardından Merhaba Hayat dizisinde konuk oyuncu olarak Rüzgar karakterini canlandırmıştır.

Turan Cihan Şimşek, başrolünde olduğu Zil Çalınca dizisiyle birlikte Türkiye'de daha fazla tanınmayı başarmış ve büyük hayran kitlelerine ulaşmıştır. Daha sonra TRT1'de yayınlanan Bir Yastıkta dizisinde Poyraz karakterini oynamış.

Yine TRT 1'de yayınlanan Beni Böyle Sev'de Deniz karakteri ile izleyicilerin karşına çıkmıştır. Beni Böyle Sev bittikten sonra Star'da yayınlanan Medcezir dizisinde Ali karakterini canlandırmıştır. Zil çalınca dan sonra Medcezir sayesinde daha da fazla hayran kitlesi elde etmiştir.

2016 yılında TRT 1 Tv sineması Suda Balık filminde Mert karakterini canlandırarak ilk defa kötü bir karaktere hayat vermiş oldu. 2016'da yine Star'da yayınlanan Hanım Köylü isimli dizide Cüneyt karakterine hayat vermiştir. 2017 Mayıs ayında vizyona giren 4N1K filmimde Sinan karakteriyle başrollerden biri olarak ilk sinema deneyimini gerçekleştirmiştir.

Oyuncu günümüzde Kardeşlerim dizisinde Oğulcan Eren karakterine hayat vermektedir.