ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı pazar günü yerden devam ediyor. Cuma ve Cumartesi akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 1980'de ABD Geogia'da idam cezasının infazından bir gece önce hapisten kaçan ve böylece eyalet tarihinde firar etmeyi başarmış ilk idam mahkumlarından olan Troy Leon Gregg ne zaman ölmüştür?

A: Firar ettiği gece

B: Firardan bir hafta sonra

C: Firanının birinci yıl dönümünde

D: Firanının kırkıncı yıl dönümünde

Doğru cevap: A