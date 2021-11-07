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    • Magazin
    • 07.11.2021 23:21
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    • 07.11.2021 23:28
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    1980'de ABD Geogia'da idam cezasının infazından bir gece önce hapisten kaçan ve böylece eyalet tarihinde firar etmeyi başarmış...

    1980'de ABD Geogia'da idam cezasının infazından bir gece önce hapisten kaçan ve böylece eyalet tarihinde firar etmeyi başarmış ilk idam mahkumlarından olan Troy Leon Gregg ne zaman ölmüştür? ATV ekranlarının vazgeçilmez programı Kim Milyoner Olmak İster heyecanı devam ediyor. Yarışma esnasında sorulan soruların yanıtları programı izleyen seyirciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’de her hafta yarışmacılar büyük ödül olan 1 milyon TL'ye ulaşmak için yarışıyor. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri, "1980'de ABD Geogia'da idam cezasının infazından bir gece önce hapisten kaçan ve böylece eyalet tarihinde firar etmeyi başarmış ilk idam mahkumlarından olan Troy Leon Gregg ne zaman ölmüştür?" Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı haberimizde!

    takvim.com.tr
    1980’de ABD Geogia’da idam cezasının infazından bir gece önce hapisten kaçan ve böylece eyalet tarihinde firar etmeyi başarmış ilk idam mahkumlarından olan Troy Leon Gregg ne zaman ölmüştür?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı pazar günü yerden devam ediyor. Cuma ve Cumartesi akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 1980'de ABD Geogia'da idam cezasının infazından bir gece önce hapisten kaçan ve böylece eyalet tarihinde firar etmeyi başarmış ilk idam mahkumlarından olan Troy Leon Gregg ne zaman ölmüştür?

    A: Firar ettiği gece

    B: Firardan bir hafta sonra

    C: Firanının birinci yıl dönümünde

    D: Firanının kırkıncı yıl dönümünde

    Doğru cevap: A

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