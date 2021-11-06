Sen Bihter Ziyagil'sin aptallık etme! Aşk-ı Memnu tutkunlarını keyiflendirecek adım atılıyor! İkili yine rolünün hakkını verecek

Beren Saat, dizi projelerinin yanı sıra pek çok sinema filminde de yer almıştır. 2009'da gösterime giren Güz Sancısı filmiyle ilk sinema oyunculuğunu yaptı. Gecenin Kanatları (2009), Gergedan Mevsimi (2012) ve Benim Dünyam (2013) filmleri ise yer aldığı diğer filmler oldu.

En son 2015-2016 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı dizide Kösem Sultan rolünü canlandırdı. Son olarak 27 Aralık 2019 tarihinde Netflix'te yayınlanan Atiye dizisi ile ekranlara döndü.