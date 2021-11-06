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    • Magazin
    • 06.11.2021 19:48
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    • 06.11.2021 19:48
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    Sen Bihter Ziyagil'sin aptallık etme! Aşk-ı Memnu tutkunlarını keyiflendirecek adım atılıyor! İkili yine rolünün hakkını verecek

    Aşk-ı Memnu dizisi bir zamanların en çok izlenen ve konuşulan yapımlarından birisiydi. Bu diziyle adını duyuran Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ seneler sonra bir araya geliyor. 2008-2010 yılında Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Aşk-ı Memnu dizisinde ikilinin canlandırdığı karakterler bugün hala sosyal medyada sık sık anılıyor. Kendilerine gelen yeni projeleri değerlendiren Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat dizi ve film projeleri için yeni kararlar aldı. Kulislerde son konuşulan iddialara göre Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra beraber bir projede rol alacak. Ünlü isimler Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanacak olan Kral Kaybederse dizisinde oynayacak.

    Aşk-ı Memnu’nun iki yıldızı bir araya gelecek!

    Sen Bihter Ziyagil'sin aptallık etme! Aşk-ı Memnu tutkunlarını keyiflendirecek adım atılıyor. İkili yine rolünün hakkını verecek. Camdaki Kız gibi pek çok kitabı dizi olan Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleme aldığı Kral Kaybederse kitabının televizyon ekranlarına dizi olarak aktarılacağı iddia edildi. Aşkı Memnu'da Bihter ve Behlül karakteriyle kısa sürede isimlerinden söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in yeni sezonda yer alacağı proje netleşiyor. Camdaki Kız başta olmak üzere pek çok kitabı dizileştirilen Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kral Kaybederse isimli kitabı dizi oluyor. Kulislerde son konuşulan iddialara göre, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yeni sezonda Kral Kaybederse isimli dizide yıllar sonra ilk kez beraber yan yana geleceği iddia ediliyor.

    AKILLARA AŞK-I MEMNU GELDİ

    Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu romanından televizyona uyarlanan ve 2008-2010 yılında Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Aşk-ı Memnu dizisine damgasını vuran isimlerden arasında yer alıyor.

    İkilinin canlandırdığı karakterler bugün hala sosyal medyada anılıyor. Kendilerine gelen yeni projeleri değerlendiren Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat dizi ve film projeleri için yeni kararlar almaya başladı.

    YILLAR SONRA AYNI DİZİDE...

    Kulislerde son konuşulan iddialara göre Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra beraber bir projede rol alacak. Ünlü isimlerin Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanacak olan Kral Kaybederse dizisinde oynayacağı iddia edildi.

        BEREN SAAT KİMDİR?

        Beren Saat 26 Şubat 1984 tarihinde Ankara'da doğdu. Başkent Üniversitesi'ne gittiği dönemde katıldığı Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında ikinci olarak Tomris Giritlioğlu'nun dikkatini çekti ve böylece profesyonel oyunculuğa başladı.

        İlk deneyimini Aşkımızda Ölüm Var (2004) dizisiyle kazanan Saat, ilk başrolünü de Tomris Giritlioğlu'nun hazırladığı Aşka Sürgün (2005-06) dizisinde üstlendi.

        Ardından sırasıyla Hatırla Sevgili (2006-08), Aşk-ı Memnu (2008-10), Fatmagül'ün Suçu Ne? (2010-12) ve İntikam (2013-14) dizilerinin de başrollerini oynayarak ününü pekiştirdi.

        Beren Saat, dizi projelerinin yanı sıra pek çok sinema filminde de yer almıştır. 2009'da gösterime giren Güz Sancısı filmiyle ilk sinema oyunculuğunu yaptı. Gecenin Kanatları (2009), Gergedan Mevsimi (2012) ve Benim Dünyam (2013) filmleri ise yer aldığı diğer filmler oldu.

        En son 2015-2016 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı dizide Kösem Sultan rolünü canlandırdı. Son olarak 27 Aralık 2019 tarihinde Netflix'te yayınlanan Atiye dizisi ile ekranlara döndü.

            Yüksek izlenme rekorları toplayan birçok dizinin başrolünü oynamasının yanı sıra çeşitli filmlerde seslendirme sanatçısı olarak da yer aldı. Radikal'in hazırladığı "2010'a Damgasını Vuranlar" listesine Yılın Oyuncusu sıfatıyla dahil oldu.

            2013 yılında GQ Türkiye tarafından Yılın Kadını seçildi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı. 2014'te şarkıcı Kenan Doğulu ile evlendi.
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