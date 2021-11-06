Rıza Baba Arka Sokaklar'dan gidiyor denilmişti! Çok sağlam dedikleri tüm iddiaların aksi çıktı!

Bahar ve Ali karakterleri bu sezon Arka Sokaklar'a veda etti. Bu olaylar neticesinde şok edecek bir ayrılık yaşanacağı iddia edilmişti. 16 yıldır Kanal D ekranlarında milyonlarca seyirci tarafından heyecanla izlenen Arka Sokaklar'da sezon başı pek çok ayrılık yaşandı. İlk olarak Bahar karakteriyle seyircilerin gönlünde taht kumayı başaran ünlü oyuncu Merve Oflaz'ın projeden ayrılması seyircileri kahretmişti. Ayrıca Özgür Ozan'ın da yeni sezonda Netflix platformunda yayınlanacak olan Aşk Taktikleri'nde rol alacağı da söylenmişti. Kulislerde şu an Rıza Baba karakteriyle dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Zafer Ergin'in Arka Sokaklar'dan ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak iddialar yalanlandı.
"EKİBİN BAŞINDA"
Bu iddiaların ardından Erler Film sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve söz konusu iddiların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Son günlerde Rıza Baba karakteriyle sevilen Zafer Ergin'in projeye veda ettiği iddialar arasında yer aldı. Bu iddiaların artması izleyicileri telaşlandırmıştı.
ERLER FİLM'DEN ZAFER ERGİN AÇIKLAMASI
Erler Film, "Son zamanlarda bazı medya kaynaklarında Arka Sokaklar dizimizin başladığı günden beri Rıza Baba karakterine hayat veren değerli sanatçımız Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı ile ilgili çıkan haberler maksatlı ve tamamen uydurmadır.