Rıza Baba Arka Sokaklar'dan gidiyor denilmişti! Çok sağlam dedikleri tüm iddiaların aksi çıktı!

Bahar ve Ali karakterleri bu sezon Arka Sokaklar'a veda etti. Bu olaylar neticesinde şok edecek bir ayrılık yaşanacağı iddia edilmişti. 16 yıldır Kanal D ekranlarında milyonlarca seyirci tarafından heyecanla izlenen Arka Sokaklar'da sezon başı pek çok ayrılık yaşandı. İlk olarak Bahar karakteriyle seyircilerin gönlünde taht kumayı başaran ünlü oyuncu Merve Oflaz'ın projeden ayrılması seyircileri kahretmişti. Ayrıca Özgür Ozan'ın da yeni sezonda Netflix platformunda yayınlanacak olan Aşk Taktikleri'nde rol alacağı da söylenmişti. Kulislerde şu an Rıza Baba karakteriyle dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Zafer Ergin'in Arka Sokaklar'dan ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak iddialar yalanlandı.

"EKİBİN BAŞINDA"

Bu iddiaların ardından Erler Film sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve söz konusu iddiların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.