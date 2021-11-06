Kurtlar Vadisi'ni özletmeyecek yeni dizi geliyor! Yalnız Kurt 4 olay isimle atv'de şovunu yapacak. Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi, Sen Anlat Karadeniz derken şimdi de Yalnız Kurt şov yapacak. atv'de izleyicisiyle buluşacak olan Yalnız Kurt dizisi daha şimdiden heyecan yarattı. Usta yapımcı Osman sınav imzalı yalnız Kurt dizisi için geri sayım sürüyor. Murat Koca ve Alper Erze'nin senaristliğini yaptığı, yönetmenliğini M. Çağatay Tosun'un üstlendiği diziye üç ünlü oyuncu katıldı. Diriliş Ertuğrul dizisinde Ural Bey karakteriyle çok konuşulan Kürşat Alnıaçık diziye katılan ilk isim olurken Damla Colbay ve Murat Han projeye imza atan adlar içinde yerini aldı. Geçen sezon Hekimoğlu dizisinde Zeynep karakterini oynayan güzel oyuncu Damla Colbay, Yalnız Kurt'ta Sare Türkmen karakteriyle seyirci karşısında olacak.

GERİ SAYIM BAŞLADI

Bu sezon atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan usta yapımcı Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisi için geri sayım sürüyor. Murat Koca ve Alper Erze'nin senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini M. Çağatay Tosun'un üstlendiği diziye üç ünlü oyuncu katıldı.