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    • Magazin
    • 06.11.2021 17:28
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    • 06.11.2021 17:47
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    Gönül Dağı'ndan kıvanç yaratacak aile hamlesi! Hem yeni kişiler katılacak hem de ayrılıklar yıpratacak

    Gönül Dağı'nda kadrosuna kattığı yeni oyuncularla dikkatleri üzerine çekti. 2018 yılında Best Model Of Turkey Yarışması 2. olan Buse Orcan, Asya karakteriyle ön planda yer aldı. Sezon başlangıcında Gönül Dağı'nda yaşanan iki veda izleyicilere büyük bir şok yaşatmıştı. Sevilen dizinin ikinci sezonunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yayınlandığı günler merakla takip edilen Gönül Dağı'na sevilen iki isim veda etmesiyle birlikte yedi yeni isim katıldı. Cemre Melis Çınar ve Utku Ateş sezon sonu diziden ayrılırken sezonun ilk bölümlerinde çekimleri Eskikent'de gerçekleştirilen dizinin ekibine yeni sezonda Serkan Kuru'nun ardından 7 yeni ünlü isim katıldı.

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı’ndan yeni transfer!

    Gönül Dağı'ndan kıvanç yaratacak aile hamlesi! Hem yeni kişiler katılacak hem de ayrılıklar yıpratacak. Gönül Dağı'nda sezon başı yaşanmış olan iki ayrılık sonrası yedi yeni transfer yapıldı. Dizinin kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Cumartesi günleri TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Gönül Dağı'nda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sezon finalinde Utku Ateş'in veda etmiş olduğu diziden bir ismin daha ayrılığı şok tesiri yarattı. On bölüm boyunca Fadime karakterini oynayan Cemre Melis Çınar 2. Sezonda diziden ayrıldı. Art arda iki vedanın yaşandığı projeye Serkan Kuru'nun arkasından Burak Haktanır, Minibüsçü Hamdi göreviyle katılmıştı. 2018 Best Model Of Turkey Yarışması ikincisi ve Miss Turkey finalisti Buse Orcan Dizide Asya karakterini canlandırmaya başladı.

    BU SEZON KATILANLAR

    Serkan Kuru
    Buse Orcan
    Burak Haktanır
    Cihat Süvarioğlu
    Erdal Cindoruk
    Gülhan Tekin

    AYRILANLAR

    Cemre Melis Çınar
    Utku Ateş

    GÖNÜL DAĞI'NDA YENİ İSİMLER!

    Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin beğenisini toplayan ve tiryakilik yaratan TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'na yeni bir oyuncu daha katıldı. Sanat dünyasının genç ve güzel yıldızlarından Buse Orcan, Gönül Dağı'nda "Mezarcı İlyas"ın kızı Asya karakterini canlandıracak.

        2018 yılında "Best Model Of Turkey" Yarışması'nda 2. olan, birçok ünlü markanın defilesinde modellik yapan, reklam filmlerinde rol alan Buse Orcan, Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki eğitimine devam ediyor.

        Müzikle ilgilenen, piyano, gitar çalan, çocukluğundan bu yana bale yapan Orcan, son yılların gelecek vaad eden genç ve güzel yıldızlarından biri olarak görülüyor.

        "GÖNÜL DAĞI'NDA OYNAMAK BENİM İÇİN BÜYÜK ŞANS…"

        Gönül Dağı'nda oynamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Buse Orcan, "İlk bölümden itibaren izlediğim ve çok sevdiğim Gönül Dağı'nda oynamak benim için büyük şans. İzleyicilerin beğenisini toplayan bu dizide Asya'nın, sevilen bir karakter olması için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

        DİZİDE BU AKŞAM YAŞANACAKLAR

        Halime'nin hazırladığı nişan sürprizinin ters tepmesi sonucu işler iyice karışmıştır. Bu durum aile bireylerinin de Dilek ve Taner aşkına bakışlarının değişmesine neden olur.

            İşlerin çıkmaza girmesiyle Gülsüm Öğretmen olaya el atar ve Dilek ile birlikte kasabayı terk etmeye karar verir. Her şeyin paramparça olmasının ardından Taner ve Dilek aşkını bekleyen son ne olacaktır?

            Muammer ve Döndü'nün gerçek ailesi olduğunu düşünen Kenan bunun doğruluğunu araştırır. Bunun sonucunda Kenan gerçeklere ulaşabilecek midir?

            Gönül Dağı 39. bölüm ön izleme yayınlandı
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            Haberler Magazin Gönül Dağı'ndan kıvanç yaratacak aile hamlesi! Hem yeni kişiler katılacak hem de ayrılıklar yıpratacak
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