Edis'e bu kez önden değil arkasından baktılar konser falan hikaye oldu! Gündem Edis'in kalçası 'takma mı gerçek mi?' ... Sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan, son dönemde yaptığı işlerle adından söz ettiren Edis, Türkiye turnesi kapsamında konser üzerine konser veriyor. Turnede aynı kıyafetleri tercih eden Edis'in son görüntüsü bir anda sosyal medyayı karıştırdı. Kıvrak danslarıyla izleyiciyi coşturan Edis'in kalçasının 'takma' olduğu iddiası Instagram'ı kasıp kavurdu.