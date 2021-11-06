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    • Magazin
    • 06.11.2021 11:23
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    • 06.11.2021 11:23
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    Edis'e bu kez önden değil arkasından baktılar konser falan hikaye oldu! Gündem Edis'in kalçası 'takma mı gerçek mi?'

    Son dönemin popstarlarından biri olan Edis'in görüntüleri sosyal medyayı kasıp kavurdu... Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Zeynep Bastık'la olan kucak kucağa dans görüntüleriyle çok tartışılan genç şarkıcı Edis şu sıralar Türkiye'yi karış karış gezmekle meşgul. Konser üstüne konser veren Edis geçtiğimiz günlerde Türkiye turnesi kapsamında yine bir konserde sahne aldı. Ancak bu kez Edis'in sahne performansı ya da kostümü değil kalçası gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları merak ediyor ve soruyor 'Edis'in kalçası takma mı, gerçek mi?'

    Şarkıcı Edis’in görüntüleri olay yarattı!

    Edis'e bu kez önden değil arkasından baktılar konser falan hikaye oldu! Gündem Edis'in kalçası 'takma mı gerçek mi?' ... Sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan, son dönemde yaptığı işlerle adından söz ettiren Edis, Türkiye turnesi kapsamında konser üzerine konser veriyor. Turnede aynı kıyafetleri tercih eden Edis'in son görüntüsü bir anda sosyal medyayı karıştırdı. Kıvrak danslarıyla izleyiciyi coşturan Edis'in kalçasının 'takma' olduğu iddiası Instagram'ı kasıp kavurdu.

    Pandemi nedeniyle bir süre sahne alamayan şarkıcı Edis, peş peşe konserler vermeye devam ediyor.

    Türkiye turnesine çıkan Edis'in son konserindeki görüntüsü ise izleyicilerin kafasını karıştırdı.

        KALÇASIYLA GÜNDEM OLDU

        Kıvrak danslarıyla her daim adından söz ettiren Edis'in kalçasına bir işlem yaptırdığı iddia edildi.

        Görüntüleriyle sosyal medyada çok konuşulan Edis'in popo kaldırma etkisi olan iç çamaşırı giydiği de söylentiler arasında.

        Edis ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

            Edis'in konserindeki görüntülerin kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından yorumlar da gecikmedi.

            Bir süre önce Edis ve Zeynep Bastık'ın bu görüntüleri sosyal medyayı sallamıştı.
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            Haberler Magazin Edis'e bu kez önden değil arkasından baktılar konser falan hikaye oldu! Gündem Edis'in kalçası 'takma mı gerçek mi?'
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