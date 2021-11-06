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    • Magazin
    • 06.11.2021 21:27
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    • 07.11.2021 01:49
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    Apar topar ayrılmıştı beklenen oluyor! Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan isim yuvaya geri dönecek!

    Demir'in ortadan kaybolmasının ardından her bölüm heyecanı artıran Bir Zamanlar Çukurova dizisinden geçen sezon ayrılan isme yapım şirketi TİMS&B Productions tekrar teklif götürüldü. Dizilerin yeni sezonları başladı ve ünlü isimler kadroya dahil oluyor. Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman karakteriyle adından sıkça söz ettirmeyi başaran Vahide Perçin'in yeni projesi heyecan yaratacak. Çukurova'dan ayrıldıktan sonraki 10 aylık süreçte herhangi bir projede yer almayan ünlü oyuncunun yeni projesi netleşti. Dokuz aylık süreçte kendisine teklifleri değerlendiren ünlü oyuncu Vahide Perçin'in Bir Zamanlar Çukurova'nın yapımcılığını üstlenen TİMS&B ile anlaştığı konuşuluyor.

    Ünlü oyuncu hangi dizide oynayacak?

    Apar topar ayrılmıştı beklenen oluyor! Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan isim yuvaya geri dönecek. Geçen sezon Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Vahide Perçin'e aynı yapım şirketinden teklif götürüldü. Perşembe günleri soluksuz izlenen Bir Zamanlar Çukurova'da bu sezon Hünkar Yaman karakterinin vedası izleyicileri kahretmişti. Dizinin Hünkar'ı Vahide Perçin 9 aydır gelen teklifleri tek tek değerlendiriyordu. Vahide Perçin'in yeni projesi belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Vahide Perçin'in yeni sezonda Bir Zamanlar Çukurova'nın da yapımcılığını da yapan TİMS&B yapım şirketinin yeni projesinde rol alacağı öğrenildi. Vahide Perçin'in etkili bir kadın hikayesini aktaracak olan ve aynı zamanda Bir Zamanlar Çukurova'nın da yapımcı şirketi olan TİMS&B ile anlaştı.

    YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

    Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman karakteriyle izleyici karşısına çıkan Vahide Perçin 8 aydır herhangi bir projede yer almamıştı.

    HÜNKAR YAMAN EFSANESİ

    Dizide Hünkar Yaman karakteri Behice tarafından bıçaklanarak öldürülmüş ve bu gelişme başta Ali Rahmet Fekeli ve Demir Yaman olmak üzere herkesi yıkmıştı. Bir Zamanlar Çukurova'dan feci sonla ayrılan Vahide Perçin'in yeni projesi belli oldu.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, usta oyuncu yeni sezonda Bir Zamanlar Çukurova'nın yapımcılığını üstlenen TİMS&B yapım şirketinin yeni projesinde rol alacak.

        Ünlü oyuncu Vahide Perçin'in etkili bir kadın hikayesini aktaracak olan TİMS&B'nin yeni projesiyle el sıkıştığı öğrenildi.

        VAHİDE PERÇİN KİMDİR?

        Vahide Perçin 1 Haziran 1965'te İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Yunanistan göçmeni bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Babası kamyon şoförü, annesi ev hanımı olan Perçin, lisede grafik okudu, daha sonra İktisat Fakültesine girdi ama aklı oyunculuktaydı.

        Sınavlarına girdiği 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı. Okul birincisi olarak bitirdiği DEU GSF Tiyatro Bölümü'nde, en büyük desteği hocası Özdemir Nutku'dan gördü.

            Okuldan mezun olunca Ankara'ya yerleşti ve AST'ye girdi. Daha sonra Devlet Tiyatrosu'nun teklifini kabul edip Adana'ya gitti. 13 Ocak 2013 tarihinde bu dizi yayından kaldırıldı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Meryem Uzerli'nin diziden ayrılmasından dolayı 3. sezonun son bölümünden itibaren Hürrem Sultan karakterini canlandırdı.
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