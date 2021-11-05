Umut Evirgen kimdir? Umut Evirgen kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Serenay Sarıkaya ile sevgili mi? Bomba açıklama...

Umut Evirgen kimdir? Umut Evirgen kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Serenay Sarıkaya ile sevgili mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Magazin gündeminde en çok konuşulanlar arasında Umut Evirgen ile Serenay Sarıkaya aşk iddiaları yer alıyordu ve bomba açıklamanın ardından ikili arasında bir şey olup olmadığı da netleşmiş oldu. İşte yaşananlar...
UMUT EVİRGEN İLE SERENAY SARIKAYA SEVGİLİ Mİ?
Evirgen, teve2 Magazin Masası muhabirine güzel oyuncu ile birlikte olduğunu itiraf etti.
Umut Evirgen ile birlikte olduğu iddia edilen Serenay Sarıkaya, eylül ayında gazetecilerin, "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu karşısında "Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" demişti.
UMUT EVİRGEN KİMDİR?
Sinema dünyasının genç isimlerinden Umut Evirgen, 26 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Genç sinemacı Umur Evirgen yönetmen, senarist, yapımcı ve işletmecidir.
Bugün 31 yaşında olan Umut Evirgen Lisans eğitimini New York'da Berkeley College'de İşletme alanında tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönmüş ve yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sinema TV alanında yapmıştır.