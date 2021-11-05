Umut Evirgen kimdir? Umut Evirgen kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Serenay Sarıkaya ile sevgili mi? Bomba açıklama...

İlk kısa filmi olan İyi Yemek Öldürür'le aralarında Edmonton Film Festival (Oscar Qualifying)'in de yer aldığı pek çok festivale katıldı. ClujShorts ve Short to the Point festivallerinde En İyi Kurgu, Malatya Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü aldı.

Senaristliğini yaptığı projeleri hayata geçirebilmek için 2019 yılında Set Sanat Prodüksiyon'u kurdu. İlk uzun metrajlı filmi olan Ben Bir Denizim'in senaristliğini ve yönetmenliğini yaptı. Filmin başrollerinde Serkan Keskin, Gürberk Polat, Celil Nalçakan ve Sitare Akbaş yer aldı.