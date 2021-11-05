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    • Magazin
    • 05.11.2021 13:54
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    • 05.11.2021 13:54
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    Üç Kuruş Çukur'un yıldızı için teklifi yolladı! Ancak eski rolüyle geri dönüyor iddiaları fos çıkacak

    İlk bölümüyle Show TV ekranlarına bomba gibi bir giriş yapan olan Üç Kuruş dizisinin kadrosundaki oyuncular kısa sürede tüm dikkatleri üzerinde topladı. Üç Kuruş'un aynı kanal ve aynı saatte yayınlanmasıolması nedeniyle İçerde ve Çukur dizilerinin yeni veliahtı geliyor yorumları sık sık yapılıyor. Üstelik dizinin kadrosunda Çukur dizisinde oynayan bazı isimler de rol alıyor. Ercan Kesal (İdris Baba) ve Mustafa Kırantepe (Medet) bu isimler arasında yer alıyor. Ancak Üç Kuruş dizisinde Aras Bulut İynemli'nin rol almayacağının netleşmesi seyircileri üzdü. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un yer aldığı dizinin ilk bölümünde heyecan doruktaydı.

    takvim.com.tr
    Üç Kuruş Çukur’un yıldızı için teklifi yolladı!

    Üç Kuruş Çukur'un yıldızı için teklifi yolladı. Eski rolüyle geri dönüyor iddiaları fos çıkacak. İçerde ve Çukur dizisinin veliahtı olan Üç Kuruş dizisinin ilk bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşandı. İlk bölümüyle heyecanla izlenen Üç Kuruş dizisinde Çukur dizisinin Medet'i Mustafa Kırantepe ve İdris Babası Ercan Kesal dizinin öne çıkan isimleri arasında yerini çoktan aldı. Özellikle son dönemin başarılı oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç başrol olarak performansıyla dizide kritik isimlerden oluyor. Aras Bulut İynemli'nin de dizide olması bekleniyordu ancak ünlü oyuncu yeni projesinin bir film olduğunu duyurdu.

    HERKES ONU BEKLİYORDU...

    Aras Bulut İynemli, Cumhuriyet'in 100. yılında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından kesitlerin anlatılacağı filmde başrolde yer alacak.

    İÇERDE VE ÇUKUR'A YENİ VELİAHT

    Ay Yapım'ın İçerde ve Çukur dizilerinin ardından pazartesi günleri Show TV'de her hafta yayınlanacak yeni dizisi Üç Kuruş ilk bölümüyle izleyicilerle buluştu.

    ÇUKUR'DAN İSİMLER DE VAR

    Tanıtımlarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizide Çukur dizisinin Medet'i Mustafa Kırantepe ve İdris Babası Ercan Kesal dizinin öne çıkan isimleri arasında.

        EKİN KOÇ GELİYOR

        Ayrıca Uyanış Büyük Selçuklu'da Ahmed Sencer karakteriyle büyük beğeni toplayan ve geçen sezon sonu projeden ayrılan Ekin Koç dizinin başrollerinden oldu.

        Özellikle son dönemin başarılı oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç performansıyla diziye farklı bir hava kattı.

        OYUNCULARI

        Dikkat çekeceği konular ve çarpıcı hikayesiyle Show TV ekranlarında fark yaratmaya hazırlanan 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer gibi isimler yer alıyor.

            Ayrıca Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.
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