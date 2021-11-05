Tuğçe Demirbilek kimdir? Masterchef Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek kaç yaşında, nereli, mesleği ne? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. TV8'de yayınlanan Masterchef Türkiye'nin İtalyan şefi Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek magazin gündeminden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Boşanma konusuyla ilgili açıklama yapmayan ismin sosyal medya hesabında paylaştıkları meraklandırdı. İşte yaşananlar...
TUĞÇE DEMİRBİLEK KİMDİR?
Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında evlenmiştir. Tuğçe Demirbilek Giresunludur. Danilo Zanna, bir çocuk babasıdır. Zanna, verdiği bir röportajda eşi ile tanışma hikayesini şöyle anlatmıştı:
"Bir gün benim bir Türk arkadaşım beni Türkiye'ye davet etti. Buraya geldiğimde biriyle tanıştım ve aşık oldum. Bugün kendisi eşim. Evlendikten sonra burada yaşamaya karar verdik. Aslında ben Şangay'a gitmek istiyordum ama bunları düşünürken eşim bana hamile olduğunu söyledi ve Çin'in yemeklerine ve yaşam tarzına uyum sağlayamayacağını söyledi. İstanbul'da yaşamaya devam ettik"
İHANET İDDİLARINI YALANLADI!
Hakkında çıkan ayrılık ve ihanet haberlerinin ardından ünlü şef iddialar karşısında boşanma hazırlığında olduğunu duyurup Instagram hesabı üzerinden şu açıklamayı yapmıştı:
''Hakkımızda çıkan ayrılık haberi ile ilgili olarak bizlerde sizlere bir açıklama yapmayı gerekli ve uygun gördük. Son zamanlarda yaşadığımız bazı fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için bir ayrılık kararı aldığımız doğrudur. Başta oğlumuz Zeno Tibet'in daha sonra bizlerin yıpranmaması adına sevgili basın mensubu arkadaşlarımızdan konuyla alakalı olarak hassasiyetlerini rica ederiz. Tüm ilgi ve alakanız için teşekkür ederiz.''