Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya'ya salladı ortalık çok fena karışacak! 'Serenay kadar değil de yarısı kadar ol da gel öyle konuş'

Bir kesim Serenay Sarıkaya'yı savunurken bir kesim de Şeyma Subaşı'yı savundu. Sosyal medya kullanıcıları 'Serenay Sarıkaya'yı da kıskanmazsın ya', 'Sen git ne zaman Serenay kadar değil de, yarısı kadar olduğunda gel burada yorum yap', ' Şeymacım, Serenay bu cümleleri kullanmanı hak edecek bir şey yapmadı. Çünkü çok güzel bir aurası var, senin de öyle', 'Kadın yorumunu yapmış. Ne bu Şeyma düşmanlığı? Kimseyi şahsi eleştirmemiş.' gibi yorumlarda bulundular.