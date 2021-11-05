Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya'ya salladı ortalık çok fena karışacak! 'Serenay kadar değil de yarısı kadar ol da gel öyle konuş'... Hayatlarımıza Acun Ilıcalı ile birlikte giren sonrasında sosyal medya fenomeni olarak yolun devam eden Şeyma Subaşı, magazin gündeminde kendisine sık sık yer bulan bir isim. Zaman zaman yaptığı cesur paylaşımlar, zaman zaman da aşk hayatıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı bu kez yaptığı bir yorumla gündemde. Bu yorum çok su götürecek cinsten...
Meedo için Miami'de yaşama kararı alan ve evleneceklerini açıklayan 31 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın sevgilisini terk ettiği ve Acun Ilıcalı'nın Miami'deki evine yerleştiği iddia edilmişti.
Konuyla ilgili herhangi bir açıklamaya yapmayan sosyal medya fenomenini eski sevgilisi Guido Senia ile barıştığı ileri sürülmüştü.